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С начала года в Минске и области зафиксированы 2,5 тыс. пострадавших от действий онлайн-аферистов

01.04.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

80 тыс. рублей за два звонка. Виртуальные мошенники вновь испытывают белорусов на прочность. С начала года только в Минске и области зафиксированы 2,5 тыс. пострадавших от действий онлайн-аферистов, которые от имени службы безопасности банков  выманивают у владельцев платежных карт реквизиты. Своеобразный антирекорд в Борисове. Там накануне мошенники позвонили пенсионерке, запугали, попросили установить приложение - в итоге потеря почти 40 тыс. рублей. Такой же куш сорвали мошенники, позвонив гражданке Казахстана. Работник IT-сферы отдыхала в санатории на Нарочи и подумать не могла, что вмиг лишится своих сбережений.

Как действуют виртуальные воры и что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников? Репортаж Владимира Королева.

Минчанка Татьяна уверяет: мошенники позвонили в самый неподходящий момент. Неизвестный представился сотрудником банка, сказал, что ее счет заблокирован. А чтобы вновь пользоваться картой, нужно назвать реквизиты карты. Женщина, которая редко пользуется интернетом, даже и подумать не могла, что через Всемирную сеть могут похитить деньги. О пустом балансе Татьяна узнала лишь спустя несколько дней, когда пошла в магазин. 

Анна, дочь Татьяны: "Хотела оплатить корзину, оказалось, что на счету нет денег. Обратилась в банк, оказалось, что на счету 33 копейки. Начали разбираться, поехали в банк. В банке сказали обращаться в милицию. Был перевод, три разные карты, три разные суммы. Мама - инвалид III группы, у мамы есть таблетки, причем дорогие очень". 

За последние несколько месяцев тысячи белорусов получили подобные звонки.

Во вторник 66-летняя жительница Борисова потеряла почти 40 тысяч рублей за один звонок. 

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области: "Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что в целях пресечения хищения с банковской платежной карточки женщине необходимо установить определенное приложение удаленного доступа, сообщить коды карты и прислать скриншоты из мобильного банкинга, что она и сделала". 

Позже пенсионерка все же решила уточнить, что с ее счетом,  и обратилась в банк. Там ей и рассказали о краже. Схожая ситуация случилась с жительницей Казахстана. IT-специалист отдыхала в санатории на Нарочи, когда ей позвонили неизвестные и рассказали о проблеме с ее счетом. Итог звонка - минус 38 тысяч рублей. 

В большинстве случаев пострадавшие сами сообщают реквизиты своей карты, в результате чего и происходит списание денег. Правда, все еще открыт вопрос, откуда аферисты знают информацию об абоненте, в том числе и о банке, в котором он обслуживается. 

Правоохранители предупреждают: сотрудники банка никогда не будут звонить клиенту, чтобы выяснить сведения о карте или банкинге, и уже тем более не будут настаивать на установке приложения. Кто и как зарабатывает тысячи долларов на доверчивых людях. Сколько сегодня пострадавших в Беларуси? Обо всем это мы расскажем завтра в нашей итоговой программе. 

 
Теги: Минск
 
 
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80 тыс. рублей за два звонка. Виртуальные мошенники вновь испытывают белорусов на прочность. С начала года только в Минске и области зафиксированы 2,5 тыс....
 
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