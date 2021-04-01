Крыса, напугавшая кота, попала на видео и рассмешила Сеть

Источник материала: ОНТ

Коты уже не те. Это раньше их заводили с целью избавить от грызунов в доме, а сейчас при виде мышки они и сами могут не на шутку испугаться. Кот на этом видео этому подтверждение.

На видео попал домашний «хищник», встретившийся с крысой на улице. Сначала он попытался поймать грызуна, но в какой-то момент сценарий дал поворот, и уже кот быстрее удирал от него.

Видео выложили в Instagram, где оно набрала более 650 тысяч просмотров.

Комментаторы посмеялись с кота-неудачника: «Ахахах, да это же Том и Джерри», «Современные коты совершенно не подготовлены к сражению с крысами», «Это с одной стороны выглядит забавно, но я как представлю, что такая крыса будет бегать по моей квартире…».

Фото: pixabay

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