Экспозицию в честь юбилея музея Максима Богдановича открыли в Минске

Источник материала: ОНТ

40 раритетов к 40-летию минского Музея Максима Богдановича. Экспозицию в честь юбилея открыли сегодня. Среди хитов – автографы Песняра и фрагмент воспетого им Слуцкого пояса XVIII века. Сейчас в фондах «звёздного храма поэта» почти 21 тысяча предметов. Коллекции постоянно пополняются.

С 1 апреля! Совсем не шутка в музее, чей день рождения выпал на этот день. «Летят» листы календаря. Оригинальная инфографика по годам. 81 – открыли счёт по Книге поступлений «Песні Максіма», буклет известного библиографа Нины Ватацы.

Михаил Поздняков, поэт, директор Литературного музея Максима Богдановича (1981 -1983 гг.): «Кунцэвічы, Бараховічы – ніжагародскія, сваякі Максіма Багдановіча. Дамовіліся, што мы адвязем цэлы вагон мэблі (гэта шафы, крэслы, канапы, сталы), сучаснай нашай, мінскай мэблі. Закупілі, адвезлі, а назад прывезлі ўсё, што было ў сям’і. Усё, што бачыў Максім Багдановіч, ўсё, што кранаў рукамі».

Поэт руководил музеем поэта почти три года. 83 – отмечен фото с автографом Анны Какуевой, музы Богдановича. Теперь, если посмотреть достижения по пятилеткам, – чаще дарили и покупали книги. «Вянок» – самый узнаваемый экспонат «от любящего автора...».

Образ жизни, который вёл поэт, был предельно скромен, даже аскетичен. Осталось немного вещей. Одна из самых ценных реликвий музея – рукописный сборник стихов «Зеленя» (мини-версия «Вянка») на русском языке. 1909-1913 год. Сейчас решили не показывать. Бережное отношение к хрупкому материалу – бумаге.

Через фонды лежит путь к «сердцу» музея. Экспозиция «40/40». Отбирать было не просто – уже 20 777 единиц хранения. Для богдановичеведов одинаково дороги и «нататнік» Зоськи Верас, и брошь Янины Кохановской, которую на руках носил классик.

Михаил Барановский, заведующий Литературным музеем Максима Богдановича: «Часам здаецца, што, сапраўды, ўсе рэсурсы па пошуку прадметаў, звязаных з Максімам Багдановічам, музей вычарпаў, але мы ніколі не спыняемся. Мы падтрымліваем сувязі з роднымі Максіма Багдановіча, нашчадкамі яго аднакласнікаў і сяброў, і з Ніжнім Ноўгарадам, і з Яраслаўлем. Падарунак, які нам збіраюцца перадаць нашыя калегі, – гэта журнал, у якім друкаваўся Максім Багдановіч, "Русский экскурсант"».

Время – циклично, и это не шутка. Музеем поэта сегодня заведует поэт. Открыл счёт новых поступлений – альбом зарисовок известного художника Бориса Аракчеева к серии картин по памятным адресам Песняра с берегов Волги. Этот календарь – вечный!

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