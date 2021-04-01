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Березовый сок: как правильно собрать и не навредить дереву
Источник материала: ОНТ
Чистый, как слеза, и сладкий, как мёд. На юге Беларуси полным ходом заготовка березового сока. К сбору приступили на месяц позже из-за погоды. Период движения сока начинается, когда отступают холода, и на деревьях еще не распустились почки. В Бресте сейчас около +20°С – самое время поспешить в лес за природным напитком. Но есть особенности сбора.
Собрать сок только на первый взгляд кажется делом простым. Профессионалы знают все нюансы и на этапе подготовки: как выбрать правильное дерево и не заглубить срез. И важное правило после сбора сока: заживить срез глиной.
Здоровое дерево за сутки может отдать вот такой пакет целебного напитка, за сезон набирается сто литров.
Владимир Дорошенко больше двадцати лет работает в лесу, и по себе знает, «березовик» – бесценный подарок природы: источник витаминов, особенно полезен после зимы, когда снижен иммунитет.
За сезон в Брестском лесхозе планируют заготовить 380 тонн березового сока. Участок специалисты определяют заранее, нюансов много. Например, для сбора подойдут только деревья старше пятидесяти лет. Главный критерий – не навредить.
Литр сока в лесничестве стоит 18 копеек, не запрещено заготавливать самостоятельно – это бесплатно, но в таком случае понадобится разрешение лесхоза.
За отсутствие такого документа нарушителей могут наказать, причём штрафы серьёзные. До 20 базовых величин для населения, в разы больше – для юридических лиц. Ближе к вечеру в направлении березовой плантации потянутся вереницы машин. Сезон целебного сока непродолжительный, всё будет зависеть от погоды. По предварительным подсчётам, у белорусов есть около двух недель, чтобы запастись любимым природным напитком.
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Чистый, как слеза, и сладкий, как мёд. На юге Беларуси полным ходом заготовка березового сока. К сбору приступили на месяц позже из-за погоды. Период движения сока...
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