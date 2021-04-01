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Березовый сок: как правильно собрать и не навредить дереву

01.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Березовый сок: как правильно собрать и не навредить дереву

Чистый, как слеза, и сладкий, как мёд. На юге Беларуси полным ходом заготовка березового сока. К сбору приступили на месяц позже из-за погоды. Период движения сока начинается, когда отступают холода, и на деревьях еще не распустились почки. В Бресте сейчас около +20°С – самое время поспешить в лес за природным напитком. Но есть особенности сбора. 

Собрать сок только на первый взгляд кажется делом простым. Профессионалы знают все нюансы и на этапе подготовки: как выбрать правильное дерево и не заглубить срез. И важное правило после сбора сока: заживить срез глиной.

Здоровое дерево за сутки может отдать вот такой пакет целебного напитка, за сезон набирается сто литров.  

Владимир Дорошенко больше двадцати лет работает в лесу, и по себе знает, «березовик» – бесценный подарок природы: источник витаминов, особенно полезен после зимы, когда снижен иммунитет. 

Владимир Дорошенко, лесник Муховецкого лесничества: «Звонят, на какой день – все по записи. У нас или 8:30 утра, или в пять вечера. И все люди приезжают, мы их считаем, выписываем квитанцию, рассчитываются и уезжают домой закатывать».

За сезон в Брестском лесхозе планируют заготовить 380 тонн березового сока. Участок специалисты определяют заранее, нюансов много. Например, для сбора подойдут только деревья старше пятидесяти лет. Главный критерий – не навредить. 

Ольга Павлюковец, помощник лесничего Муховецкого лесничества«Конкретно на этом участке возраст деревьев 73 года, и он соответствует нашим правилам. Доступен для населения, недалеко от города и хороший подъезд».

Литр сока в лесничестве стоит 18 копеек, не запрещено заготавливать самостоятельно – это бесплатно, но в таком случае понадобится разрешение лесхоза.  

Артём Голодюк, инженер Брестского лесхоза: «Человек приходит по месту жительства, в лесничество либо лесхоз, с указанием квартала, где он хочет производить заготовку березового сока. На основе этого ему выдается лесной билет и с этим билетом он может вести заготовку сока». 

За отсутствие такого документа нарушителей могут наказать, причём штрафы серьёзные. До 20 базовых величин для населения, в разы больше – для юридических лиц. Ближе к вечеру в направлении березовой плантации потянутся вереницы машин. Сезон целебного сока непродолжительный, всё будет зависеть от погоды. По предварительным подсчётам, у белорусов есть около двух недель, чтобы запастись любимым природным напитком.

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Теги: Брест
 
 
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Чистый, как слеза, и сладкий, как мёд. На юге Беларуси полным ходом заготовка березового сока. К сбору приступили на месяц позже из-за погоды. Период движения сока...
 
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