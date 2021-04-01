Оплата покупок своим лицом, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, Moody's теряет деньги. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Страны-экспортёры нефти будут постепенно наращивать добычу. Такое решение принял ОПЕК+ вопреки ожиданиям рынка. Уже в мае станут добывать больше на 350 тысяч баррелей в сутки. А вот сколько стоит вывезти нефть из Беларуси? Почему цены на продукты питания будут регулировать? И как белорусы смогут платить за покупки своим лицом?





Цены на социально значимые товары будут регулировать и дальше. С 1 апреля до 29 июня. Так решило Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Под контролем надбавки: предельные максимальные импортёра, оптовые и торговые. На 18 позиций.

Среди них – мясо, рыба, молоко, сыр, хлеб, детское питание. Контролировать стоимость жизненно важных продуктов будут по понятным причинам: чтобы те оставались доступными даже в условиях подорожания продовольствия в мире. А расклад сейчас не простой. Критический рост цен на подсолнечное масло и сахар в России. Есть даже сообщения, что заводы не будут продавать сахар торговым сетям пока не получат компенсации от государства. Растёт мировой спрос на мясо из-за вспышек африканской чумы во многих странах. Цены эталонного контракта на поставку свинины даже опережают повышение фьючерсов на бензин на товарной бирже Нью-Йорка.

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повысила Беларусь. Плюс 8 долларов. В итоге – больше 57 за тонну.

Подорожал и вывоз за пределы Евразийского экономического союза прямогонного бензина – почти на 4,5 доллара. За поставки за рубеж дизтоплива и дистиллятов экспортёрам придётся отдать государству больше. Новая ставка превышает 17 долларов за тонну.

Наличной валюты белорусы в феврале продали больше, чем купили. Почти на 86 миллионов долларов. Это данные из нового Статистического бюллетеня Нацбанка.

Внешний госдолг с учётом курсовых разниц уменьшился с начала года почти на 1,5 %. На 1 марта – чуть больше 18 миллиардов долларов. Банки выдали белорусам за два месяца года потребительских кредитов почти на 946 миллионов рублей. Сумма займов на недвижимость – порядка 195,5 миллионов. При этом просроченная задолженность физлиц перед банками уменьшилась за февраль. Почти на 3 миллиона рублей.

Белорусские банки всё активнее «вглядываются» в клиентов. Открывать счета и вклады, давать кредиты и переводить деньги – всё это в теории банки могут делать с использованием биометрии. А вот платить за товары и услуги в магазинах, что называется, своим лицом, белорусы станут уже летом. Так планирует разработчик технологии биометрических платежей.

Как вместо карточки можно будет рассчитаться лицом? Подробнее о новом проекте расскажет Ульяна Захарова – заместитель председателя правления «ЕРИП».

Ульяна Захарова, заместитель председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»: «Это проект, который стартовал в прошлом году. Сейчас это ещё опытно-промышленная эксплуатация. Сейчас можно оплатить по лицу обед или кофе в пунктах питания в Национальном банке. К сожалению, это пока что закрытая территория, с улицы туда нельзя зайти оплатить. Но сотрудники, которые там работают, они, да, оплачивают по лицу. Платежей много». - Получается, что сами специалисты тестируют новый сервис. А как потом белорусы будут платить в тех же столовых, кафе и магазинах лицом? Ульяна Захарова, заместитель председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»: «Любой производитель услуг, любой магазин, который предлагает какие-то розничные товары и услуги, может принимать оплату по лицу в своих точках приёма оплаты. В общем-то мы рассчитываем, скажем, "прокачать" эту технологию, довести до того, чтобы можно было удалённо, собственно говоря, по биометрии через интернет оплачивать товары и услуги». - Технология базируется ведь на биометрических шаблонах. Как они создаются? Ульяна Захарова, заместитель председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»: «Это будет приблизительно работать так, как мы сейчас определились. Человек заходит в мобильное приложение своего банка или в интернет-банкинг банка, в котором обсуживается. Это будет похоже на сдачу биометрического шаблона в Face-ID в телефоне, как сейчас многие делает. В общем-то, все. Ваш биометрический шаблон привязывается к вашему платёжному инструменту, карточке или счету». - Планируются ли какие-то новинки, связанные с оплатой коммунальных услуг? Ведь ЕРИП разработала личный кабинет пользователя. И многие клиенты с 2019 года перешли на электронные извещения об оплате. В кабинете можно получить детальную информацию по коммунальным платежам, увидеть динамику выставленных сумм. Ульяна Захарова, заместитель председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»: «Ну, сейчас у нас пользователей, скажем, этого личного кабинета – около 50 тысяч. Идёт постоянный прирост. Мы понимаем, чего там не хватает с точки зрения сервиса. Мы понимаем, что там не хватает платёжной составляющей. Поэтому мы вот работаем активно над тем, чтобы дать возможность оплачивать прямо там, в личном кабинете плательщика ЕРИП. Это, наверное, ключевая задача на этот год для нас».

Кстати, способ оплаты пользователи ЕРИП выбирают преимущественно безналичный. Только 21 % приходится на наличный расчет по итогам 2020 года.

Распределяются платежи по категориям услуг по количеству следующим образом: в районе 30% – коммунальные и услуги мобильных операторов. В дереве ЕРИП – 65 тысяч услуг, в системе 20 тысяч производителей. Всего за первые три месяца белорусы совершили 122 миллиона платежей почти на 5 миллиардов рублей.

А вот Moody's деньги теряет – больше четырёх миллионов долларов. На такую сумму международное рейтинговое агентство оштрафовал регулятор рынка ценных бумаг Евросоюза.

Он уличил компанию в конфликте интересов с собственным же крупным акционером. Фирме миллиардера Уоррена Баффета принадлежат 13% акций агентства. По правилам, лимит в таких случаях – 10 %. Иначе агентство не может присваивать новые рейтинги компании клиента и акционера в одном лице. И это только один пример из почти трёхсот нарушений. Рынок тут же отреагировал. Акции Moody's упали почти на 3%.

Деньги – пахнут. На должность парфюмера приглашает российский Сбербанк. Новый сотрудник должен «подарить» запах банковским продуктам. По слухам, духи будут называться «СберПрайм+». И пахнуть будут даже онлайн-сервисы банка: доставка еды, приложения для здоровья, каршеринг, онлайн-кинотеатр. Требования к соискателю – профильное образование, опыт работы от 3 до 6 лет. Но главное – нужно создать нестандартный аромат в соответствии с идеей заказчика. Он готов платить парфюмеру белую зарплату.

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