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На блогера из России, устроившего аварию в центре Москвы, завели уголовное дело

01.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На блогера из России, устроившего аварию в центре Москвы, завели уголовное дело

На российского блогера Эдварда Била завели уголовное дело по факту аварии в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

ДТП произошло около 11:40 1 апреля. При выезде из тоннеля водитель Audi (Эдвард Бил) выехал на встречную полосу из-за чего были повреждены еще четыре машины. Женщина, которая находилась за рулем одного из авто, пострадала и находится в реанимации.

Блогера сразу с места аварии доставили на допрос. Оказалось, что Audi ему не принадлежит, но перед поездкой водитель не пил спиртное. При этом за машиной числится более 400 штрафов за превышение скоростного режима. Также при управлении транспортным средством использовались ненастоящие номера.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.264 Уголовного кодекса России («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Сейчас решается вопрос о мере пресечения, говорится в сообщении ведомства. Максимальное наказание, предусмотренное уголовной статьей, — лишение свободы на срок до двух лет.

Кадр: Edward Bil / YouTube

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На российского блогера Эдварда Била завели уголовное дело по факту аварии в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД. ДТП произошло около...
 
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