Марат Марков: для блогеров и СМИ должны быть единые «правила игры»

Источник материала: ОНТ

Все блогеры, как и СМИ, должны нести ответственность за производимый и публикуемый ими контент. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ во время беседы с блогером Алексеем Голиковым заявил председатель ОНТ Марат Марков.

Марат Марков: «У нас достаточно было, даже на момент 9 августа, нормативных документов, которые могли регулировать те или иные вопросы. Например, оскорбление в Сети, унижение и так далее и тому подобное. К сожалению, не была наработана практика. Для юристов, наверное, понятно. Есть такое понятие – постановление Пленума Верховного суда. Там не прописаны напрямую нормы, там практика, которую можно потом использовать в качестве прецедента, хотя у нас не прецедентное право. Но такова практика есть. Так вот, у нас есть нормативные документы, которые нужно применять, просто научиться применять, и мы начинаем это делать. Конечно, требуется принятие определенных законодательных актов. Ну, извините, я не имею права позволить себе оскорблять кого-то или говорить неправду с телевидения. По закону «О СМИ» могут привлечь к ответственности средство массовой информации либо журналиста. Почему человек, который влияет на миллионную аудиторию из своего аккаунта или из своего интернет-ресурса, не являющегося интернет-СМИ, может позволять себе это делать? Мы ведь на улице реагируем, правильно? Когда человек нарушает закон, он должен быть наказан. Это естественно. Я думаю, вы любите фильм «Место встречи изменить нельзя». Закон не может быть как дышло, иначе это уже не закон, а кистень».

Голиков обратил внимание, что блогеры, вне зависимости от направленности и тематики их ресурса, часто продают свои услуги, и достаточно весомые аудитории резко становятся политическими. Алексей поинтересовался у председателя ОНТ, как регулировать информационное поле, информационные потоки и производителей контента, следует ли «сортировать» блогеров.

Марат Марков: «Не сортировать. Понимаете, это как в футболе. Вы должны нарисовать «правила игры». Они должны быть для всех понятны, одинаковы и они не должны зависеть от среды применения. Правила нарисовали, все понимают эти правила и по ним играют. Либо играют против них, но тогда получают желтую или красную карточку. Но второй момент: государство должно быть активным на этом поле, а не пассивным. И покупать блогеров, лидеров мнений, наиболее топовых интернет-журналистов. Мы же видим, как это сработало в России. Мы видим, как это работает в Украине. Это покупается. И не потому, что люди продажны, а потому, что это просто бизнес. И в таргет вкладывают деньги не случайно, а для того, чтобы повысить охват, повысить узнаваемость. Дудь – это коммерческий проект, а не просто уникальный мальчик, который выскочил и вдруг стал завоевывать миллионные аудитории. Нет, это бизнес. И это нормально, когда государство в этом бизнесе участвует, как в любом другом».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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