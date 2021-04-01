COVID-19: во Франции реанимации не справляются с потоками обращений, врачи измотаны. Объявлен третий локдаун

Источник материала: ОНТ

И снова общенациональный запрет. Франция вводит третий по счёту локдаун на своей территории. Как ни пытались власти не прибегать к крайним мерам, сбить волну заражений так и не получилось. За последние сутки французские медики зафиксировали почти 60 тысяч заболевших – абсолютный европейский рекорд и настоящее бедствие для республики. Реанимации не справляются с потоками обращений, спасатели начали переброску тяжёлых больных из одних регионов в другие. Среди главных причин очередной вспышки власти называют несоблюдение гражданами мер предосторожности. Похожая ситуация в Бельгии, где из-за хорошей погоды люди быстро забывают о запретах.





Вот так сейчас выглядит карантин по-бельгийски. В королевстве вторую неделю действует повышенный запрет на сборы, закрыты школы, магазины, компаниям предписано переводить работников на удалённую занятость, но бельгийцы по-своему понимают, как провести появившееся свободное время.

«Ну конечно, мы устали сидеть дома, нам нужны положительные эмоции».

Полиция каждый день вытесняет собравшихся из парков, но кардинально решить проблему не может. Если дистанция между компаниями в полтора метра выдерживается, полицейским остаётся лишь разводить руками.

На термометре выше +20°С, и люди штурмуют вокзалы, пытаясь выехать к морю. Бельгийские пляжи напоминают летний сезон.

Но чемпион по нарушениям запретов – Франция. Кадры из Лиона. Вечеринка у воды: ни масок, ни дистанции. Французские силовики накрывают по 70 незаконных собраний в сутки, но ничего не работает. Люди устали сидеть дома, и даже растущая статистика и обращение медиков их не останавливают.

В итоге за минувшие сутки Франция перекрывает все европейские антирекорды – 60 тысяч заражений за 24 часа. Кадры с севера республики – медики перебрасывают по воздуху двух пожилых пациентов из города Лилль в город Ванн, 700 километров, но другого выхода просто нет. Реанимации Лилля заполнены до отказа, у коллег освободилось две койки. Вот так сейчас стоит вопрос.

Жюльен Хантцингер, заведующий отделением интенсивной терапии (Франция): «У нас хватает оборудования и медикаментов. У нас не хватает персонала. Мы говорим о вымотанных сотрудниках, о сверхурочных часах, мы находимся на пределе возможностей. Если мы хотим увеличить количество наших коек интенсивной терапии, что нам придется сделать, вероятно, на следующей неделе, нам придется отказаться от плановых операций и перепрофилировать наших специалистов».

Накануне, не дожидаясь традиционной пятницы, когда звучат заявления властей, к нации обратился Эммануэль Микрон, который, как многие и ожидали, по сути объявил о третьем национальном локдауне.

На три недели закрываются школы, комендантский час в вечернее и ночное время распространяется на всю страну, закрываются все второстепенные магазины.

Но в этот раз не всё так просто. В парламенте, который должен утвердить решение президента, назревает настоящий бунт. Партии одна за другой критикуют меры Макрона, утверждая, что всё было сделано непрофессионально и слишком поздно.

И тем не менее у правящей партии большинство, это значит, что, несмотря на жёсткую критику оппозиции, предложения президента пройдут. Но недовольство очередным карантином растёт у самих французов.

«Я не верю в новые меры. Я думаю, что люди сыты по горло, ведь ничего не меняется, они просто испытывают течение французов».

Финансисты уже посчитали, что новая блокировка замедлит темпы восстановления французской экономики. Это приведет к временному закрытию 150 000 предприятий стоимостью 11 миллиардов евро. Политологи утверждают, что запас доверия к президенту и правительству тает и в обществе, и во властных кругах. В наступающую суббот,у несмотря на новые запреты и предпасхальный день, «жёлтые жилеты» собираются провести очередной раунд протестов.

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