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COVID-19: во Франции реанимации не справляются с потоками обращений, врачи измотаны. Объявлен третий локдаун
Источник материала: ОНТ
И снова общенациональный запрет. Франция вводит третий по счёту локдаун на своей территории. Как ни пытались власти не прибегать к крайним мерам, сбить волну заражений так и не получилось. За последние сутки французские медики зафиксировали почти 60 тысяч заболевших – абсолютный европейский рекорд и настоящее бедствие для республики. Реанимации не справляются с потоками обращений, спасатели начали переброску тяжёлых больных из одних регионов в другие. Среди главных причин очередной вспышки власти называют несоблюдение гражданами мер предосторожности. Похожая ситуация в Бельгии, где из-за хорошей погоды люди быстро забывают о запретах.
Вот так сейчас выглядит карантин по-бельгийски. В королевстве вторую неделю действует повышенный запрет на сборы, закрыты школы, магазины, компаниям предписано переводить работников на удалённую занятость, но бельгийцы по-своему понимают, как провести появившееся свободное время.
Полиция каждый день вытесняет собравшихся из парков, но кардинально решить проблему не может. Если дистанция между компаниями в полтора метра выдерживается, полицейским остаётся лишь разводить руками.
На термометре выше +20°С, и люди штурмуют вокзалы, пытаясь выехать к морю. Бельгийские пляжи напоминают летний сезон.
Но чемпион по нарушениям запретов – Франция. Кадры из Лиона. Вечеринка у воды: ни масок, ни дистанции. Французские силовики накрывают по 70 незаконных собраний в сутки, но ничего не работает. Люди устали сидеть дома, и даже растущая статистика и обращение медиков их не останавливают.
В итоге за минувшие сутки Франция перекрывает все европейские антирекорды – 60 тысяч заражений за 24 часа. Кадры с севера республики – медики перебрасывают по воздуху двух пожилых пациентов из города Лилль в город Ванн, 700 километров, но другого выхода просто нет. Реанимации Лилля заполнены до отказа, у коллег освободилось две койки. Вот так сейчас стоит вопрос.
Накануне, не дожидаясь традиционной пятницы, когда звучат заявления властей, к нации обратился Эммануэль Микрон, который, как многие и ожидали, по сути объявил о третьем национальном локдауне.
На три недели закрываются школы, комендантский час в вечернее и ночное время распространяется на всю страну, закрываются все второстепенные магазины.
Но в этот раз не всё так просто. В парламенте, который должен утвердить решение президента, назревает настоящий бунт. Партии одна за другой критикуют меры Макрона, утверждая, что всё было сделано непрофессионально и слишком поздно.
И тем не менее у правящей партии большинство, это значит, что, несмотря на жёсткую критику оппозиции, предложения президента пройдут. Но недовольство очередным карантином растёт у самих французов.
Финансисты уже посчитали, что новая блокировка замедлит темпы восстановления французской экономики. Это приведет к временному закрытию 150 000 предприятий стоимостью 11 миллиардов евро. Политологи утверждают, что запас доверия к президенту и правительству тает и в обществе, и во властных кругах. В наступающую суббот,у несмотря на новые запреты и предпасхальный день, «жёлтые жилеты» собираются провести очередной раунд протестов.
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COVID-19: во Франции реанимации не справляются с потоками обращений, врачи измотаны. Объявлен третий локдаун
И снова общенациональный запрет. Франция вводит третий по счёту локдаун на своей территории. Как ни пытались власти не прибегать к крайним мерам, сбить волну...
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