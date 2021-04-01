Марат Марков: цифровая анархия в стране должна быть закончена

Источник материала: ОНТ

Информационное пространство Беларуси необходимо очистить от вещей, которые однозначно приносят вред людям. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ во время беседы с блогером Алексеем Голиковым заявил председатель ОНТ Марат Марков.

Блогер поинтересовался, как следует дозировать информацию: что убирать, а что, наоборот, предлагать в «более раскрытом ассортименте».

Марат Марков: «Может быть, повторюсь. Я не буду говорить умные вещи о цифровом «детоксе». Об этом уже столько написано всего. Но я ведь тоже не смотрю только ОНТ. Во-первых, я смотрю, как работают конкуренты, коллеги. Естественно, я знаю, в чем варится та часть населения, которая привыкла или убедила себя, что нужно получать информацию только из интернет-ресурсов. Я понимаю, что алгоритм подсовывает им то, что считает необходимым, зачастую навязывая позицию, навязывая информацию. Ту, которая с его точки зрения будет востребована, как вы говорите, «схавана». Умный человек должен смотреть и те источники, и другие, но при этом в обязательном порядке анализировать и делать самостоятельно выводы. Вот почему я всегда говорю, что такие программы, как эта, на которой вы сегодня присутствуете, они предназначены, чтобы человек думал, получая информацию. Он получил, обдумал и принял для себя решение. Я не хочу, чтобы оно было обязательно правильным, пусть оно будет выстраданным. Но, на мой взгляд, все-таки цифровая анархия в стране должна быть закончена. Мининформ, парламент, общественные объединения, партии и так далее – они тоже должны над этим поработать. Взять хотя бы законодательный опыт российских, турецких, тех же австралийских, скандалы были в последнее время, коллег. Тех же австрийцев по отношению к информационному пространству собственному на немецком языке. Они должны взять опыт стран, которые уже решили этот вопрос или преступили к его решению. Потому что такой анархии, которая, подчеркну, была у нас до выборов, с ней надо прекращать. И это не называется «диктатура». Это просто очистка собственного пространства от тех вещей, которые однозначно приносят вред людям. Я отвечаю за свои слова. Возьмите простой пример. Вы, открывая ресурс, читаете на нем сверху, что данный ресурс является иностранным агентом. Я понимаю, что вы зайдете туда обязательно, чтобы посмотреть, но вы четко в голове будете держать, что эта информация ангажирована и она проплачена не вашим государством, а зарубежным. Почему россияне приступили к этому в 2017 году? Первый нормативный документ приняли, второй нормативный документ приняли по этому поводу и сейчас ужесточают законодательство на нашем опыте. И мы должны делать точно так же. Потому что Германия защищает свое информационное пространство, Австрия защищает, Америка защищает, Англия защищает. А мы самые демократичные? К чему это привело, мы увидели».