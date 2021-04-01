Марат Марков: телевидение не провалилось, наши рейтинги выросли

Источник материала: ОНТ

Председатель ОНТ Марат Марков в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ во время беседы с блогером Алексеем Голиковым заявил, что телевидение остается актуальным и востребованным. Даже несмотря на попытки молодого поколения это отрицать.

Марат Марков: «Подавляющее большинство из тех, кто не смотрит телевизор, как они заявляют, как модно заявлять, они прекрасно разбираются в тех программах, которые идут по телевидению. Прекрасно разбираются, комментируют, участвуют в обсуждении и критикуют. Более того, если взять события прошлого года, они показательны были, за восемь месяцев, особенно в период выборов, сразу после выборов, доля телесмотрения на ОНТ точно выросла. По новостям она выросла примерно процентов на 20. Хотя она и так была очень высокой. Я вам приведу простой пример, «Первый канал» в России – средняя доля порядка 10%. Так вот, новости на ОНТ – смотрение доходит до 25%. И это является отличным показателем. Эксперты, приезжавшие из России, которые знакомились с тем, как мы работаем, они подчеркнули тот факт, что «у вас востребованность телевидения крайне высокая». Давайте всегда опираться на цифры. Последнее социсследование, которое было, говорит о том, что порядка 60% людей не просто смотрят, но и доверяют. То есть они обращаются к телевидению как к достоверному источнику информации. Это крайне важно. В то же время исследования еще некоторого времени назад говорили, что доверяют Telegram-каналам 4%. То есть можно говорить вот об этих цифрах для того, чтобы понимать важность. Но вспомните, когда в августе все вот эти события происходили, куда пришли в первую очередь толпы? Они пришли для того, чтобы заткнуть рот именно телевидению, потому что это был тот канал, который доставлял необходимую, важную и, главное, правдивую информацию. И если вы его не смотрите, зачем вам нужно было его прикрыть? На какой электорат тогда он воздействует?».

Блогер отметил, что простые люди не понимают телевизионной кухни, и поинтересовался, как измерить то, что телевидение действительно смотрят.

Марат Марков: «Я вам приведу пару цифр, из которых вы сами сделаете выводы. Я ведь не собираюсь насаждать свое мнение. Разумный человек взвесит и сделает вывод сам. А неразумному объяснять, мне кажется, бесполезно. Так вот, знаете ли вы среднее количество телевизоров на семью в Беларуси? Я знаю – 1,6 телевизора в среднем на семью. Средний показатель по Европе – 1,5. И когда «Кантар» сюда пришел со своей технологией, они рассчитывали, что увидят здесь среднюю картинку по Европе. Они увидели большее количество телевизоров на семью. Кто-то скажет, это не аргумент. Хорошо, есть совершенно конкретные цифры. Я бы всегда хотел не на пальцах измерять, а на конкретных цифрах. Так вот, программа «Марков. Ничего личного», которая идет по телевизору, «Наши новости», «Объективно», «Будет дополнено», «Антифейк» – они собирают от 500 тысяч и выше зрителей одномоментно на программе. Новости собирают больше, и это только ОНТ. Назовите, какой блогер в Беларуси одномоментно собирает у себя на прямом эфире миллион белорусов в качестве зрителей? Таких нет. Я подчеркну, именно белорусов, на которых работает белорусское телевидение. Я хочу все-таки, люблю математику, инженерное образование обязывает, чтобы люди разговаривали не эмоциями, а цифрами. И еще один момент, который тоже имеет значение. Да, Telegram-каналы, соцсети, Facebook и так далее – они сыграли определенную роль на том этапе. Но говорить, что телевидение провалилось? Да не правда. Именно тогда цифры показали максимум, и информация телевизионная оказалась востребована, что крайне важно. По «Фейсбуку», вы же знаете, количество активных пользователей в белорусском сегменте примерно 650 тысяч человек. У «Одноклассников» – три миллиона. До выборов я сказал, что у нас революция «фейсбучная» на самом деле, потому что революция будет тогда, когда на улицы выйдут суровые пользователи «Одноклассников», те, кто читает газеты, те, кто смотрит телевизор. Чего и не произошло, потому что эти инстаблогерши, котики и собачки, это не «делатели» революций».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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