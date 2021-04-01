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Марат Марков: с деструктивными Telegram-каналами надо бороться, как с ядами, а телевидение – это правильное, сертифицированное «питание»

01.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Марат Марков: с деструктивными Telegram-каналами надо бороться, как с ядами, а телевидение – это правильное, сертифицированное «питание»

Блогер Алексей Голиков в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ поинтересовался, что, по мнению председателя ОНТ Марата Маркова, будет с человеком, если лишить его информационной «пищи».

Отвечая на вопрос, Марков подчеркнул, что в информационной «пище» также следует выделять как полезные продукты, так и фастфуд и даже яд.

Марат Марков: «Мне кажется, необходимо разделять даже «пищу» по видам. Есть правильное питание – ПП, как пишут. Есть фастфуд, это очевидно. Есть лечебные диеты, голодание. И, естественно, есть яд в виде пищи. Давайте говорить откровенно, экстремистские Telegram-каналы, которые, слава богу, мы научились вычленять и обозначать четко, – это яд для общества. И с ними надо бороться безжалостно, как с ядом для организма. Конечно, мы сейчас пользуемся большим количеством хайповых YouTube-проектов, но здесь тоже все зависит уже от внутреннего не воспитания даже, а от внутреннего уровня образования. Вот захотите, вы можете смотреть крутую Черниговскую, допустим. У вас есть выбор. А можете смотреть Инстасамку или Бузову. Но это ваш выбор, и это фастфуд. Соцсети – это скорее шведский стол, в моем понимании. Причем, там можно найти и неплохую пищу, свежую, а можно найти там курицу, которой уже трое суток, и она замешана в салат для того, чтобы не пропал продукт. Вот, на мой взгляд, телевидение, поскольку это моя сфера, я бы отнес все-таки к правильному питанию. Я понимаю, оно иногда бывает пресное, оно иногда бывает без специй, без соли. Но, по крайней мере, оно точно сертифицировано и оно точно не даст вам отравление. Вы можете быть не удовлетворены объемом информации, которую получаете из телевидения, но вы точно будете уверены, что это правда.

Все же сейчас паразитируют на Оруэлле и на романе «1984», проводя параллели якобы с Беларусью. Если вы помните, Оруэлл боялся, что книги запретят, а вот Хаксли, другой английский писатель и философ, он говорил о том, что книги никто не будет запрещать, потому что их никто читать не будет. Вот первый боялся, что нас лишат информации, а второй боялся, что ее будет слишком много, будет передоз. И мы сейчас наблюдаем передоз, и из этого объема информации самое главное, чтобы не отравиться, надо научиться вычленять полезную для себя «пищу». И если человек личность, на мой взгляд, его можно на несколько дней лишить любой «пищи». Но вот если он пустышка, он умрет от этого. А если он самодостаточный, он получит наслаждение. Вы знаете, медиааскетизм, наверное, никому еще не мешал».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Блогер Алексей Голиков в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ поинтересовался, что, по мнению председателя ОНТ Марата Маркова, будет с человеком, если...
 
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