На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна: один из аэропортов прекратил работу

Источник материала: ОНТ

На острове Сицилия в Италии вновь «проснулся» один из самых активных вулканов в мире – Этна. На высоту 9 км он выбросил столб дыма и пепла, передает ANSA .

Аэропорта города Катания временно перестал работать из-за мощного облако из дыма и пепла. Оно накрыло и соседние города. Их жители сообщили, что в их домах дрожали окна и двери.

Семеро молодых людей решили подняться на вулкан, чтобы увидеть извержение, но заблудились. Они не пострадали и были спасены.

Фото: Pixabay

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