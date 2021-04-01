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На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна: один из аэропортов прекратил работу

01.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна: один из аэропортов прекратил работу

На острове Сицилия в Италии вновь «проснулся» один из самых активных вулканов в мире – Этна. На высоту 9 км он выбросил столб дыма и пепла, передает ANSA.

Аэропорта города Катания временно перестал работать из-за мощного  облако из дыма и пепла. Оно накрыло и соседние города. Их жители сообщили, что в их домах дрожали окна и двери.

Семеро молодых людей решили подняться на вулкан, чтобы увидеть извержение, но заблудились. Они не пострадали и были спасены.

Фото: Pixabay

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На острове Сицилия в Италии вновь «проснулся» один из самых активных вулканов в мире – Этна. На высоту 9 км он выбросил столб дыма и пепла, передает ANSA. Аэропорта...
 
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