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В Витебске появится единый билет для всего общественного транспорта

01.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске появится единый билет для всего общественного транспорта

Во всех видах общественного транспорта Витебска появится единый талон. Также будут изменены некоторые городские маршруты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОАО «Витебскоблавтотранс».

Билет будет действовать в автобусе, трамвае и троллейбусе. Купить его можно будет у кондуктора, в киосках «Облсоюзпечати», «Табакерке» и через сервис «Оплати».

У талона и месячного проездного будет изменен дизайн. Теперь каждый проездной будет отмечен цифрами в зависимости от месяца. Если это апрель, то на нем будет прокомпостирована четверка.

Нововведения коснулись и самого предприятия «Витебскоблавтотранс». В него вошли три транспортных филиала города, из-за чего будет реорганизована вся маршрутная сеть Витебска.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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Во всех видах общественного транспорта Витебска появится единый талон. Также будут изменены некоторые городские маршруты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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