|
В Витебске появится единый билет для всего общественного транспорта
Источник материала: ОНТ
Во всех видах общественного транспорта Витебска появится единый талон. Также будут изменены некоторые городские маршруты. Об этом
Билет будет действовать в автобусе, трамвае и троллейбусе. Купить его можно будет у кондуктора, в киосках «Облсоюзпечати», «Табакерке» и через сервис «Оплати».
У талона и месячного проездного будет изменен дизайн. Теперь каждый проездной будет отмечен цифрами в зависимости от месяца. Если это апрель, то на нем будет прокомпостирована четверка.
Нововведения коснулись и самого предприятия «Витебскоблавтотранс». В него вошли три транспортных филиала города, из-за чего будет реорганизована вся маршрутная сеть Витебска.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во всех видах общественного транспорта Витебска появится единый талон. Также будут изменены некоторые городские маршруты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)