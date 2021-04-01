В Витебске появится единый билет для всего общественного транспорта

Источник материала: ОНТ

Во всех видах общественного транспорта Витебска появится единый талон. Также будут изменены некоторые городские маршруты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОАО «Витебскоблавтотранс».

Билет будет действовать в автобусе, трамвае и троллейбусе. Купить его можно будет у кондуктора, в киосках «Облсоюзпечати», «Табакерке» и через сервис «Оплати».

У талона и месячного проездного будет изменен дизайн. Теперь каждый проездной будет отмечен цифрами в зависимости от месяца. Если это апрель, то на нем будет прокомпостирована четверка.

Нововведения коснулись и самого предприятия «Витебскоблавтотранс». В него вошли три транспортных филиала города, из-за чего будет реорганизована вся маршрутная сеть Витебска.

Фото: БЕЛТА

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