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Предъявлены новые обвинения по делу неофициального Союза поляков в Беларуси

02.04.2021 06:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директору школы при неофициальном Союзе поляков в Беларуси, члену правления и представителю этой организации в Волковыске Марии Тишковской и члену правления журналисту Анджею Почобуту предъявлено обвинение.

Предъявлены новые обвинения по делу неофициального Союза поляков в Беларуси

Следствие считает их виновными по ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), сообщил СПБ со ссылкой на семью обвиняемой.

Тишковская находится под стражей, 1 апреля она была допрошена по делу, в ходе допроса и было предъявлено обвинение, говорится в сообщении. Почобут также арестован.

СПБ предполагает, что и в отношении остальных арестованных членов союза сегодня выдвинуты либо завтра будут выдвинуты обвинения.  

Белорусские правозащитники 31 марта признали политзаключенными задержанных активистов неформального Союза поляков Беларуси — Анжелику Борис, Анджея Почобута, Марию Тишковскую, Ирену Бернацкую и Анну Панишеву.

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Теги: Минск
 
 
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Директору школы при неофициальном Союзе поляков в Беларуси, члену правления и представителю этой организации в Волковыске Марии Тишковской и члену правления...
 
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