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Около 1500 дальнобойщиков будут ночевать на границе
Источник материала: Навiны
Около 1500 большегрузных автомобилей скопилось в пунктах перехода на границе Беларуси со странами ЕС.
Ситуация на КПП по данным Госпогранкомитета на 22:00 следующая:
Латвия
Литва
Польша
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Около 1500 большегрузных автомобилей скопилось в пунктах перехода на границе Беларуси со странами ЕС.
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