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Около 1500 дальнобойщиков будут ночевать на границе

02.04.2021 06:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около 1500 большегрузных автомобилей скопилось в пунктах перехода на границе Беларуси со странами ЕС.

Около 1500 дальнобойщиков будут ночевать на границе

Ситуация на КПП по данным Госпогранкомитета на 22:00 следующая:

Латвия

  • «Григоровщина» — более 480.  

Литва

  • «Каменный Лог» — более 350;  
  • «Бенякони» — более 280;
  • «Привалка» — более 190;  
  • «Котловка» — более 130.

Польша

  • «Козловичи» — более 20.

 

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Около 1500 большегрузных автомобилей скопилось в пунктах перехода на границе Беларуси со странами ЕС.
 
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