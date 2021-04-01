Около 1500 дальнобойщиков будут ночевать на границе

Около 1500 большегрузных автомобилей скопилось в пунктах перехода на границе Беларуси со странами ЕС.





Ситуация на КПП по данным Госпогранкомитета на 22:00 следующая:

Латвия

«Григоровщина» — более 480.

Литва

«Каменный Лог» — более 350;

«Бенякони» — более 280;

«Привалка» — более 190;

«Котловка» — более 130.

Польша

«Козловичи» — более 20.