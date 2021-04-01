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В Гомеле открылся офис IT-компании LeverX Group

02.04.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

LeverX Group открыла офис в Гомеле, который стал четвертым в Беларуси (три остальные находятся в Минске). Современно оборудованный офис расположился в центре IT-индустрии города  — Гомельском технопарке.

LeverX Group уже более 17 лет является сертифицированным партнером немецкой компании SAP, а в 2020 году получила статус - SAP Global Strategic Supplier for Technical Services. Услуги компании оценили более 400 клиентов по всему миру.

Также компания развивает отдельное направление разработки под брендом Emerline, создает собственные мобильные продукты и активно сотрудничает со стартапами. Особое внимание Emerline уделяет работе с инновационным стеком технологий, включая IoT, AR, AI, Machine Learning и Data Science.

В гомельском офисе LeverX Group уже открыты вакансии на позиции рекрутера, Java-программиста, Node.js-, .Net-, Go- и ABAP- разработчика и другие.

Для тех, у кого нет опыта в IT, но есть высшее образование, знание английского языка и желание развиваться в этой сфере, LeverX Group предлагает пройти бесплатные IT-курсы по различным направлениям.

Компания планирует плодотворное сотрудничество с региональными университетами, где эксперты LeverX Group планируют вести авторский курс лекций.

Евгений Понявин, СЕО LeverX Group:

— Открытие нового подразделения связано с планами компании расширить в 2021-м году свое присутствие в Беларуси и за рубежом. Гомель — второй по численности населения город Беларуси, здесь развита инфраструктура и промышленность, а университеты готовят высококвалифицированных специалистов. У Гомеля есть большой потенциал стать одним из IT-центров страны. Со своей стороны LeverX Group предоставит отличные карьерные возможности и столичные условия работы для специалистов, а также будет развивать IT-направление в этом регионе.”

О LeverX Group:

LeverX Group – международная IT-компания, объединившая две команды: LeverX и Emerline. Сегодня здесь работают более 900 человек. Офисы компании размещены в Беларуси, США, Австрии, Польше, Украине, Латвии, Узбекистане, России.

LeverX  является партнером немецкой компании SAP, разрабатывает и внедряет SAP-решения для таких крупных компаний, как KIA Motors, «KAMAЗ», BMW, Home Credit Bank, PepsiCo и других.

Emerline занимается разработкой Web- и Mobile-решений как для стартапов, так и для крупного бизнеса из Западной Европы и США. Кроме того, в портфеле компании есть собственные продукты: антистресс-раскраска, приложение для дрессировки собак и сканер документов.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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LeverX Group открыла офис в Гомеле, который стал четвертым в Беларуси (три остальные находятся в Минске). Современно оборудованный офис расположился в центре IT-индустрии...
 
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