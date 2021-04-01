В эфире VOKA пройдут показы этической моды на Belarus Fashion Week

Республиканское общественное объединение «Белорусская палата моды» при поддержке компании А1 проводит показы этической моды в рамках Belarus Fashion Week. Все желающие смогут бесплатно посмотреть их в эфире видеосервиса VOKA 3 и 4 апреля.

На Неделе Моды будет представлено пять коллекций белорусских дизайнеров, созданных из природных материалов, чтобы показать, как в поисках решений для экологических проблем современности меняется даже индустрия моды.

«И потребители, и дизайнеры начинают осознавать экологические и социальные последствия быстрой моды: увеличение выбросов токсичных веществ от текстильных фабрик, загрязнение воды от производства синтетических волокон, деградация почвы и вымирание лесов. Поэтому так важно продвигать этическую и устойчивую моду, что мы и делаем последние несколько лет», – отметила основательница Belarus Fashion Week и председатель РОО «Белорусская палата моды» Янина Гончарова.

3 апреля в 16-00 зрители VOKA увидят новую коллекцию от дизайнера Павла Кацевича и его бренда Key-to-art, созданную из натуральных экологичных тканей – хлопковых, шерстяных, а также выработанных из крапивы или эвкалипта. Бренд Zanka представит коллекцию «Думкi» из натуральной пряжи и тканей с добавлением переработаннаных материалов.

«Еду да таткi» – новые работы Татьяны Тур, для которых она выбрала земляные оттенки и натуральные ткани, чтобы рассказать историю про взаимосвязь человека и природы, внутренние сады и чудеса повседневности. А бренд «Кастрама» презентует коллекцию «Плынь», созданную как напоминание о том, что одежда должна быть красивой и удобной независимо от модных тенденций.

4 апреля в 18-30 состоится показ Тамары Горидовец (Витебск), основательницы одноименного бренда Harydavets – платья-сарафаны, кафтаны, юбки-передники из льна, хлопка, бамбука и натурального шелка, вдохновленные красотой белорусской природы.

«Мода – является неотъемлемой частью белорусской культуры, а этическая мода демонстрирует заботу этой индустрии об окружающей среде. Вот почему А1 как компания, которая уделяет в своей деятельности много внимания поддержке национальной культуры и экоинициатив, выступает партнером модных показов. Это позволит нам не только представить стильные работы белорусских дизайнеров, но и наглядно показать, как можно решать проблему сокращения производства одежды и ответственного использования природных ресурсов», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.