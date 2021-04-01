Сотрудники МЧС взорвали в Пинске 90-метровую дымовую трубу – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Подрыв неэксплуатируемой трубы был произведен в среду 31 марта: объект находился на территории промышленного узла на западе Пинска.

По информации МЧС, труба была расположена в непосредственной близости от крупных зданий, поэтому требовался точный расчет для ее обрушения. В результате взрыва она упала в запланированный сектор.