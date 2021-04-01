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Сотрудники МЧС взорвали в Пинске 90-метровую дымовую трубу – видео
02.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Подрыв неэксплуатируемой трубы был произведен в среду 31 марта: объект находился на территории промышленного узла на западе Пинска.
По информации МЧС, труба была расположена в непосредственной близости от крупных зданий, поэтому требовался точный расчет для ее обрушения. В результате взрыва она упала в запланированный сектор.
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Сотрудники республиканского отряда специального назначения "Зубр" взорвали в Пинске 90-метровую трубу. Смотрите на видео кадры с места операции.
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