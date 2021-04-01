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Апрельский лед: на пятницу объявлено штормпредупреждение
02.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр – Sputnik. Синоптики объявили штормовое предупреждение на пятницу 2 апреля из-за гололедицы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Максим Блинов
Погода испортилась в республике в четверг 1 апреля: в страну с севера Европы пришел фронт, который принес осадки – в северных районах Беларуси уже вечером прошел мокрый снег.
"В ночные и утренние часы пятницы 2 апреля на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица", – сказали в Гидромете.
Там также уточнили, что в связи с ухудшением погодных условий в стране объявлен желтый – второй – уровень опасности.
По данным синоптиков, не характерная для апреля погода в республике продержится как минимум до середины следующей недели: ночью местами температура может опускаться до –5°С.
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По данным синоптиков, холодная погода в республике продержится как минимум до середины следующей недели.
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