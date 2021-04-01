Апрельский лед: на пятницу объявлено штормпредупреждение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Синоптики объявили штормовое предупреждение на пятницу 2 апреля из-за гололедицы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погода испортилась в республике в четверг 1 апреля: в страну с севера Европы пришел фронт, который принес осадки – в северных районах Беларуси уже вечером прошел мокрый снег.

"В ночные и утренние часы пятницы 2 апреля на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что в связи с ухудшением погодных условий в стране объявлен желтый – второй – уровень опасности.

По данным синоптиков, не характерная для апреля погода в республике продержится как минимум до середины следующей недели: ночью местами температура может опускаться до –5°С.