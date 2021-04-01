ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Апрельский лед: на пятницу объявлено штормпредупреждение

02.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Синоптики объявили штормовое предупреждение на пятницу 2 апреля из-за гололедицы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

© Sputnik / Максим Блинов
Шутки в сторону: после 1 апреля в Беларусь снова придет похолодание

Погода испортилась в республике в четверг 1 апреля: в страну с севера Европы пришел фронт, который принес осадки – в северных районах Беларуси уже вечером прошел мокрый снег.

"В ночные и утренние часы пятницы 2 апреля на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что в связи с ухудшением погодных условий в стране объявлен желтый – второй – уровень опасности.

По данным синоптиков, не характерная для апреля погода в республике продержится как минимум до середины следующей недели: ночью местами температура может опускаться до –5°С.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным синоптиков, холодная погода в республике продержится как минимум до середины следующей недели.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Коммерсант": «С белорусским транзитом власти ничего не решено»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by