В России нашли замену Суэцкому каналу. О перспективах Северного морского пути

Источник материала: Sputnik Беларусь

Севморпуть - главная арктическая судоходная магистраль России. Он тянется от Карских ворот до мыса Дежнёва на Чукотке.

Об альтернативах Суэцкому каналу, одному из самых важных и загруженных морских торговых путей в мире, заговорили после инцидента с контейнеровозом Ever Given. 26 марта судно село на мель на 151-м километре канала, заблокировав движение на несколько дней. По разным оценкам, этот простой обошелся мировой экономике в миллиарды долларов.

Действительно ли Северный морской путь - хорошая альтернатива Суэцкому каналу и какие есть перспективы у Севморпути - смотрите в нашем видео.

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