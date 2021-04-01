Сотрудники МЧС спасли из озера под Крево троих рыбаков – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент на водоеме произошел в среду 31 марта: диспетчер получил информацию о тонущих рыболовах.

Когда спасатели прибыли на место, в 50 метрах от берега в воде находились трое мужчин. Незадачливых рыбаков при помощи спецсредств доставили на берег, в результате двух из них с переохлаждением доставили в больницу.