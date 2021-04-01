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Сотрудники МЧС спасли из озера под Крево троих рыбаков – видео
02.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент на водоеме произошел в среду 31 марта: диспетчер получил информацию о тонущих рыболовах.
Когда спасатели прибыли на место, в 50 метрах от берега в воде находились трое мужчин. Незадачливых рыбаков при помощи спецсредств доставили на берег, в результате двух из них с переохлаждением доставили в больницу.
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Спасатели Сморгонского райотдела МЧС вытащили из озера под Крево троих рыбаков, которые провалились под лед. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП.
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