Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как Беларусь обогнала всех по поставкам молочной продукции в Россию Беларусь нарастила поставки молочных продуктов на российский рынок и свою долю в импорте. Особенно заметна динамика по мороженому.

Согласно данным аналитического центра Milknews, который использовал статистику Федеральной таможенной службы России, совокупный импорт молочных продуктов в пересчете на молоко в январе текущего года сократился на 25% и составил 577 тысяч тонн на сумму 202,6 млн долларов. Поставки уменьшились из всех стран, кроме Беларуси, и по всем видам продукции, кроме сыров.Из Беларуси, как подсчитал, объем ввоза молочных продуктов за первый месяц 2021 года вырос на 14%. В итоге ее доля во внешних поставках этой продукции увеличилась до 75%.Беларусь намного опережает прочие страны, отгружающие молочную продукцию российским потребителям. На Новую Зеландию в этот период пришлось 8% от всего объема импорта, на Аргентину — 5%, на Уругвай —4%, на Кыргызстан — 2%.Белорусские поставщики занимают лидирующие позиции практически по всем видам молочной продукции.По творогу их доля в общем объеме поставок в Россию почти 100%, по кисломолочной продукции – 95%, по сухому цельному молоку – 94%, по сырам — 91%, по молочной сыворотке – 89%, по сухому обезжиренному молоку – 88%, по питьевому молоку и сливкам – 86%, по сливочному маслу — 52%.В 2021 году существенно выросла доля Беларуси в поставках россиянам мороженого. Если по итогам прошлого года на белорусскую продукцию приходилось 39% в его импорте, то по итогам января текущего года – уже 60%.Единственная позиция, по которой белорусов опережают другие поставщики, — сырные продукты. По ним доля Беларуси в импорте была всего 14%.Важнейшим молочным продуктом, импортированным Россией в январе 2021 года, стали сыры. В стоимостном выражении на них пришлось около 46% всех поставок. Второе место – у сливочного масла (22%).