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Как Беларусь обогнала всех по поставкам молочной продукции в Россию
Источник материала: UDF
Из Беларуси, как подсчитал
Беларусь намного опережает прочие страны, отгружающие молочную продукцию российским потребителям. На Новую Зеландию в этот период пришлось 8% от всего объема импорта, на Аргентину — 5%, на Уругвай —4%, на Кыргызстан — 2%.
Белорусские поставщики занимают лидирующие позиции практически по всем видам молочной продукции.
По творогу их доля в общем объеме поставок в Россию почти 100%, по кисломолочной продукции – 95%, по сухому цельному молоку – 94%, по сырам — 91%, по молочной сыворотке – 89%, по сухому обезжиренному молоку – 88%, по питьевому молоку и сливкам – 86%, по сливочному маслу — 52%.
В 2021 году существенно выросла доля Беларуси в поставках россиянам мороженого. Если по итогам прошлого года на белорусскую продукцию приходилось 39% в его импорте, то по итогам января текущего года – уже 60%.
Единственная позиция, по которой белорусов опережают другие поставщики, — сырные продукты. По ним доля Беларуси в импорте была всего 14%.
Важнейшим молочным продуктом, импортированным Россией в январе 2021 года, стали сыры. В стоимостном выражении на них пришлось около 46% всех поставок. Второе место – у сливочного масла (22%).
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Беларусь нарастила поставки молочных продуктов на российский рынок и свою долю в импорте. Особенно заметна динамика по мороженому.
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