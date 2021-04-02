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В Беларуси в марте по политическим делам были осуждены свыше 100 человек

02.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси в марте по политическим делам были осуждены свыше 100 человек
Задержания на протестах в Минске 27 марта
В марте в Беларуси по политически мотивированным уголовным делам были осуждены не менее 105 человек. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна" в четверг, 1 апреля, со ссылкой на собственные подсчеты. Еще три приговора не были вынесены из-за отсутствия обвиняемых на их оглашении, они были объявлены в розыск. Между тем около половины осужденных - 53 человека - были лишены свободы в общей сложности на 176 лет и 7 месяцев, при этом самый большой срок заключения составил 10 лет (Александр Троцкий), указывает "Весна".

Среди осужденных оказались 16 женщин, получивших наказания от штрафов до трех лет колонии, и двое несовершеннолетних, каждый из которых был приговорен к трем годам лишения свободы, сообщают далее правозащитники. По их данным, наибольшая часть вынесенных в марте приговоров пришлась на Минск (33). В Брестской области по политически мотивированным делам осудили 24 человек, в Минской и Гродненской областях - по 13 человек, в Гомельской области - 11 человек, в Витебской области - 7 человек, в Могилевской области - 4 человек.

К политически мотивированным правозащитники относят, в частности, статьи Уголовного кодекса Беларуси об "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" (самая большая доля осужденных), о "насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", а также о "массовых беспорядках".
 
Теги: Минск
 
 
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По таким статьям, как о "массовых беспорядках" и действиях, "нарушающих общественный порядок", в Беларуси за месяц осудили 105 человек, в том числе 16 женщин и двух...
 
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