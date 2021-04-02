Источник материала: UDF





Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хорошие сапоги - надо брать! Мнение о партии "Вместе" Проект партии «Вместе» – хороший проект при исчерпанности «сетевого» уличного протеста.

Инициатива штаба Виктора Бабарико по началу вербовочных действий для создания политической партии «Вместе» поделила клан политических «гуру» Беларуси на сторонников акции и противников. Противники, как правило, ангажированы своей принадлежностью к оппозиционному лагерю, сделавшему ставку на лидерство Светланы Тихановской в политическом процессе. Среди наиболее заметных – члены ОГП Валерий Карбалевич и Лев Марголин. С Карбалевичем обычно солидарен Александр Класковский (это идейное, а не партийное родство), что как-то верно подметил в своей изустной аналитике Сергей Чалый.Некоторое сомнение в целесообразности создания новой партии выражают «политстарожилы» Виктор Корнеенко и Павел Усов.Отдельные обозреватели не отрицают при этом потенциально позитивной проекции активности «вместников» на политическое поле в целом (как то: тестирование запроса на лидера внутри страны; прокладывание дороги новому универсальному национальному движению, из которого может вырасти возможная «белорусская партия» – «белорусская» в плане идеологии и лидерства).Список претензий оппонентов к учреждаемой партии «Вместе» велик – всего не перечислить. Здесь и превентивные обвинения в потенциальном расколе «антилукашенковского фронта», что представляет атаку на позиционирование штаба Бабарико как «дружественной и бесконфликтной команды». И традиционные упреки в отсутствии программы партии, сопрягаемые с противоположным тезисом о неподходящем времени, «чтобы обсуждать политические и экономические платформы». И априори – тиражирование обвинений в потенциальной «пророссийской направленности» (в качестве безосновательного подозрения эту мысль высказал глава БНФ Григорий Костусев: пусть оправдываются).Валерий Карбалевич приводит множество доводов, взятых из многолетнего опыта политических поражений «старой оппозиции» и реалий 2020-2021 годов. Задача – объяснить, почему «у партии Бабарико в нынешней ситуации шансов практически нет». И тут же называет самого Виктора Бабарико «главным конкурентом» Лукашенко, «самым популярным политиком в стране». Для чего это делается?Партии национально-демократического спектра еще летом монополизировали контакты со Светланой Тихановской, взяли ее под свой полный контроль. Продвижение ее кандидатуры как безальтернативного «квазипрезидента», как суррогатной, легко управляемой приставленными к ней идеологическими советниками фигуры станет крайне затруднено, если не невозможно, в случае появления адекватного кандидата-менеджера с «историей успеха». Именно его ждала в последние годы и продолжает ждать страна. Не факт, что это будет Виктор Бабарико, но – может быть…В конце 2019 года в программе «Белсата» «Размова» с Виталием Цыганковым я назвала фамилии двух потенциальных преемников Лукашенко из номенклатуры. И почти сразу попросила снять этот эпизод при монтаже. В сегодняшних условиях популяризация любого подходящего кандидата в качестве претендента на высший пост – лучший способ навлечь на него гонения или ужесточение наказания. Так зачем же педалировать позитивные стороны сидящего в тюрьме Бабарико? В такой-то ситуации?Больше, больше говорите об угрозе раскола единого фронта оппонентов Лукашенко со стороны учреждаемой партии «Вместе» – и получите другой, противоположный эффект. Партию зарегистрируют. Конечно, подстраховавшись от ее потенциального успеха на выборах (или зарегистрируют партию «Вместе» вместе с партией Дмитриева: они делят одно идеологическое поле).Вообще, инвективы насчет «пророссийскости», раскольнической деятельности неассоциированных с национал-демократами «общедемократов» – давняя традиция «старой оппозиции», берущая начало из 90-х годов.Традиции большевизма, однако. «Кто не с нами, тот против нас!» От этого надо уходить. Понимаю, что трудно. Но надо. Нравы политического гетто, сформированные эпохой постсоветского «выпадения из времени», контрпродуктивны.Именно этими соображениями руководствовалась я, когда на заседании Экспертно-аналитического клуба 19 июня 2020 года советовала через 2 месяца после окончания президентских выборов предложить сторонникам перемен создать объединяющее движение без ошибок прошлого. Временно предать забвению споры по тактике действий («бойкот-небойкот» и проч.) так мешавшие единству действий и успеху в прошлом. По моей мысли, за основу можно было бы взять опыт создания Народных фронтов по борьбе с фашизмом в Европе.Это была моя idee fixee где-то с конца 90-х годов, когда наше общественное объединение «Яблоко» предложило лидерам оппозиции впервые создать «сеть». Сеть наблюдателей в масштабах страны. Безлидерскую, основанную на горизонтальных связях, с координаторами работы. Наша организация разработала детальную программу действий этого гражданского института. Понимания идея не встретила.В следующий раз, в 2013 году, я изложила на конференции «Рубикон-2013» в Таллинне программу ребрендинга для «старой оппозиции». Она включала в себя преодоление атомизации общества через изменение подходов к политической деятельности. Ключевой идеей был переход на «сетевой принцип» организации практической деятельности оппозиции: не на уровне партий, но на уровне остальных структур гражданского общества. Должна была возникнуть зонтичная структура, объединяющая различные сегменты и представительства общественных интересов. Максимально гибкая, без вертикального соподчинения и формализма. Некое новое сообщество.Как минимум, такой вариант интеграции интересов активно вовлекал бы людей в общественную деятельность. Их действия (например, благотворительность при сборе средств для больных или нуждающихся) повышали бы самооценку участников, помогали бы политической социализации, мультиплицировали бы современные идеи и ценности. Это – инкубатор политического активизма. Причем более безопасный в наших специфических политических условиях. Раз формальных лидеров нет, то их и не интернируешь. И при этом такая практика постоянно рождала бы новых лидеров для будущего занятия политикой уже на профессиональной основе.На сайте экспертного сообщества Беларуси «Наше мнение» можно найти очень интересные дискуссии от 8 июня 2020 года «Сюрпризы избирательной кампании-2020» и от 9 июля 2020 года «Новая волна репрессий: что будет с выборами?». На онлайн-заседаниях Экспертно-аналитического клуба обсуждались в т.ч. вопросы сетевого переструктурирования деятельности сторонников перемен. К сожалению, к настоящему времени создание интегративного общественного движения уже нереалистично. Это надо было делать через два месяца после выборов, – не позже.Сейчас возникли заграничные центры, пытающиеся наладить системное воздействие на белорусскую власть, с определившейся моделью политического поведения и номинальным, представительствующим лидером.Весьма критично отношусь к онлайн-голосованию на платформе «Голос» по вопросу поддержки переговоров между властью и оппозицией. Чего хотели добиться инициаторы опроса? В комментариях первых дней акции звучали надежды на поддержку миллионов избирателей. Тогда не надо было привязывать недельный «марафон» к 25 марта – «сакральной дате» только и именно для национал-демократов. Если бы вариантов существенных альтернатив в анкете было бы больше, то и проголосовавших в опросе было бы больше. А если вы хотели простимулировать выход людей на улицы в День Воли, то альтернативы должны были предлагаться более жесткие. Переговоры – ментальная альтернатива активному протесту. Не могу себе представить мирные демонстрации за переговоры с властью после всего происшедшего в стране за последние 6-7 месяцев. По крайней мере, пока не могу.То есть послание было крайне противоречивым. 760 тысяч поддержало инициативу Тихановской. Это – 11% электорального корпуса Беларуси.Если мне не изменяет память, при другом голосовании на той же платформе чуть раньше 82% участвовавших в обсуждении оппозиционной версии новой Конституции высказались за сохранение двуязычия в стране. То есть не поддержали идею о будущем придании русскому языку статуса «языка общения».Вот мне интересно: насколько надо самоизолироваться от большинства своего народа, чтобы упорствовать в догме об «одноязычии»?Этнонационализм образца 90-х годов мало изменился. И фактически растратил за короткое время большую часть того авторитета, которую заработала «белорусская Марианна» Тихановская своим личным мужеством и жертвенностью в прошлом году.Не надо зацикливаться на каком-то одном варианте развития событий, повторяющихся методах деятельности и догмах прошлого.Проект партии «Вместе» – хороший проект при фактической исчерпанности (возможно, временной) «сетевого» уличного протеста. Как справедливо замечает Андрей Казакевич, сейчас можно попробовать легальные формы деятельности. Перемены могут прийти в разных одеждах.А проект партии «Вместе» идеологически ангажированные обозреватели еще долго будут ругать – до успеха или провала. Как говаривал Анатолий Чубайс, «внутривидовая конкуренция – самая жестокая».Мне ближе позиция героини Лии Ахеджаковой из фильма «Служебный роман». Когда в ответ на уничижительное замечание начальницы-ретроградки о примеряемых секретаршей сапогах та говорит себе: «Значит, хорошие сапоги. Надо брать!»