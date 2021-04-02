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Россияне пожарили яичницу на средстве от тараканов и попали в реанимацию

02.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россияне пожарили яичницу на средстве от тараканов и попали в реанимацию
Фото: pixabay.com
В Санкт-Петербурге трое мужчин пожарили яичницу на средстве от тараканов и попали в реанимацию, один из россиян скончался. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером в среду, 31 марта, в Красносельском районе Северной столицы, в одной из квартир жилого дома на проспекте Ветеранов. Трое мужчин приготовили блюдо из яиц, используя средство от тараканов. Их госпитализировали с отравлением фосфорорганическими веществами.

В результате один из пострадавших скончался, еще двое находятся в реанимации. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В феврале дети отравились таблетками для санобработки в школе Саратовской области. Средство четвероклассникам дал учитель, перепутав его с витаминами. Все шестеро детей оказались в больнице Красноармейска, двое попали в реанимацию. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.
 
 
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