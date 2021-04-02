Источник материала: UDF



Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врач назвал опасные последствия недосыпа Букет болезней.

Регулярный недосып увеличивает вероятность артериальной гипертонии более чем в полтора раза, а также усиливает риск инфаркта, заявил доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов. Его слова передает агентство «Москва».Специалист добавил, что у регулярно недосыпающих людей увеличивается риск хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям.Полуэктов пояснил, что вред единичного недосыпа пока не доказан врачами. «Если это случается эпизодически — например, раз в неделю — то не доказано, что это как-то влияет на здоровье», — отметил врач.Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева назвали причины постоянных головных болей. По их словам, головная боль является одним из самых распространенных симптомов при любых заболеваниях, но в первую очередь она провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом.