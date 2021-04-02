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Врач назвал опасные последствия недосыпа
Источник материала: UDF
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Специалист добавил, что у регулярно недосыпающих людей увеличивается риск хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям.
Полуэктов пояснил, что вред единичного недосыпа пока не доказан врачами. «Если это случается эпизодически — например, раз в неделю — то не доказано, что это как-то влияет на здоровье», — отметил врач.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева назвали причины постоянных головных болей. По их словам, головная боль является одним из самых распространенных симптомов при любых заболеваниях, но в первую очередь она провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом.
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