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Врач назвал опасные последствия недосыпа

02.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Врач назвал опасные последствия недосыпа
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Регулярный недосып увеличивает вероятность артериальной гипертонии более чем в полтора раза, а также усиливает риск инфаркта, заявил доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов. Его слова передает агентство «Москва».

Специалист добавил, что у регулярно недосыпающих людей увеличивается риск хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям.

Полуэктов пояснил, что вред единичного недосыпа пока не доказан врачами. «Если это случается эпизодически — например, раз в неделю — то не доказано, что это как-то влияет на здоровье», — отметил врач.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева назвали причины постоянных головных болей. По их словам, головная боль является одним из самых распространенных симптомов при любых заболеваниях, но в первую очередь она провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом.
 
 
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