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Познер покинул Грузию после протестов из-за его визита

02.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Познер покинул Грузию после протестов из-за его визита
Владимир Познер. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Российский журналист Владимир Познер покинул Грузию из-за протестов в связи с его визитом для празднования 87-летия. Об этом сообщил грузинский Первый канал.

Телеведущий утром в четверг, 1 апреля, вылетел из Тбилиси в Россию, хотя планировал уехать из страны через несколько дней.

Также канал заявил, что Познер и его гости покинули отель через оцепление полиции.

Ранее Познер прокомментировал ситуацию: «Я сейчас в гостинице. В безопасности».

Ранее сообщалось, что прилет Познера в Тбилиси вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. В 2018 году независимость двух республик признала Сирия.
 
 
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Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов.
 
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