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Названа опасная для почек еда

02.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названа опасная для почек еда
Фото: Unsplash
Ученые Университета Монаша показали, что еда с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов вызывает синдром дырявого кишечника, что, в свою очередь, увеличивает риск дисфункции почек. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи выяснили, что конечные продукты избыточного гликозилирования способствуют воспалению и хронической болезни почек. Эти потенциально опасные вещества обнаружены в термически обработанных продуктах и придают жаренной и запеченной пище характерный вкус и аромат. Их также добавляют в картофельные чипсы, хлебобулочные изделия, шоколад и кондитерские изделия.

Однако воспалительную реакцию можно подавить, введя в рацион продукты, содержащие крахмальную клетчатку, что восстанавливает работу кишечника и почек. К ним относятся овес, вареный и охлажденный рис, ячмень, фасоль и горох, картофельный крахмал (в качестве пищевой добавки), а также вареный картофель.

Известно, что потребление обработанных пищевых продуктов повышает общий риск смерти, а также от диабета, гипертонии, ожирения, рака и желудочно-кишечных заболеваний. При этом 10 процентов мирового населения страдает хроническим заболеванием почек.
 
 
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Еда с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов.
 
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