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У якутских коров найден позволяющий выживать в морозы ген

02.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У якутских коров найден позволяющий выживать в морозы ген
Фото: Wikipedia
Российские и британские ученые изучили генетику адаптации якутских коров к морозам и выяснили, что за это отвечает специальный ген. Научная работа сотрудников Института Цитологии и Генетики СО РАН и Королевского Ветеринарного Колледжа (Лондон, Великобритания) опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.

Эта популяция отделилась от общего предка европейских пород примерно 5000 лет назад и способна переносить температуры ниже минус 70 градусов. Согласно результатам исследований, обитающий в северных широтах якутский скот имеет уникальный генофонд и не скрещивался с яками, бизонами и другими близкими видами. В его геноме нашлось множество генетических вариантов, присутствующих в геномах пород из Африки и Азии и отсутствующих у европейских. Эти генетические вариации, вероятно, можно считать предковыми вариантами генов. У европейских пород они были утеряны в ходе селекции ради мяса и молока.

«Сохранение именно этих вариантов позволило якутскому скоту адаптироваться к изменяющимся условиям среды и экстремальному холоду», — говорится в публикации. В тексте отмечается, что эта же особенность, предположительно, позволила коровам в Азии и Африке приспособиться к жаркому климату.

У якутского скота также обнаружена уникальная черта — у каждого животного есть кодирующая нуклеотидная замена, которая, вероятно, позволяет животному впадать оцепенение на холоде, быть холодостойкими или глубоко ныряющими.

Ученые предположили, что полученные ими данные можно будет использовать в сельском хозяйстве при разведении холодоустойчивых пород животных.
 
 
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Эта популяция отделилась от общего предка европейских пород примерно 5000 лет назад.
 
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