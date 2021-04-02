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Анастасия Заворотнюк вышла на связь и рассказала о своем самочувствии

02.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анастасия Заворотнюк вышла на связь и рассказала о своем самочувствии

Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк вышла на связь с журналистами и рассказала о своем состоянии здоровья. Об этом сообщается на сайте НТВ.

Телеканал анонсировал спецвыпуск в честь 50-летия актрисы. Его покажут 3 апреля. Журналисты заявили, что немного пообщались с актрисой.

Летом 2019 года в СМИ начала появляться информация о раке мозга у актрисы. Заворотнюк пропала с экранов и перестала общаться с прессой. При этом официального подтверждения этого заболевания не было. Тем не менее на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий диагноз был косвенно подтвержден.

Фото: a_zavorotnyuk


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Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк вышла на связь с журналистами и рассказала о своем состоянии здоровья. Об этом сообщается на сайте НТВ....
 
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