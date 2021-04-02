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Лукашенко потребовал избежать необоснованного роста цен на товары в Беларуси

02.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Контролировать цены и защитить белорусского производителя – такие поручения правительству дал Александр Лукашенко. Президент Беларуси потребовал держать под надзором стоимость всех товаров, а не только социально значимых. В этом списке порядка 60 наименований: крупы, молоко, мясо, овощи, фрукты. А в отношении тех продавцов, которые завышают цены, призвал к жестким мерам.

«Прежде всего, на товары, которые пользуются повышенным спросом у небогатых наших соотечественников. Но самое главное – недопустимость необоснованного роста цен. Как вы понимаете «необоснованного роста» и как вы с этим справляетесь? Не дай Бог, во втором, третьем и дальше кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования», – отметил Лукашенко.

Защита внутреннего рынка и отечественного производителя для президента – вопрос номер один. Лукашенко заметил: в Беларуси производят достаточно товаров, но есть случаи, когда торговые сети отказываются их реализовывать.

«Мы должны принимать меры по борьбе с импортом не на полке, а по созданию систем поддержки отечественных производителей, стимулированию развития производств и созданию конкурентных товаров», – подчеркнул министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович.

По данным Министерства антимонопольного регулирования, в прошлом году штрафы за нарушение ценообразования составили почти 90 тысяч долларов.



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В отношении тех продавцов, которые завышают цены, президент призвал к жестким мерам.
 
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