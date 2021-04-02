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Политолог Андрей Казакевич начал снимать «Политблог»

02.04.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич вышел в YouTube со своим видеоблогом, который так и называется «Политблог».

Политолог Андрей Казакевич начал снимать «Политблог»
«Политблог» размещен на YouTube-канале ePramova, который имеет более 9 тысяч подписчиков. Это стало гарантией высокого интереса пользователей к новой передаче. Тем более, что белорусских видеоблогов на YouTube, посвященных анализу политических событий, очень мало. А тех, которые делают профессиональные политологи непосредственно в Беларуси - практически нет. 

Как сказано в описании «Политблога», Андрей Казакевич, директор института «Политическая сфера», делает политику понятней и не такой туманной, какой она кажется на первый взгляд.

Тема первого выпуска программы «Партии в Беларуси — миф или реальность». В ней автор анализирует партийное строительство в Беларуси, рассматривает возможности трансформации партийного поля, реальность возникновения партии власти, а также рассказывает, какие существуют партии в Беларуси, и почему никто о них не знает.

«Главный вопрос, какой сценарий будет продвигается с позиции власти: казахский, узбекский, демократический или вообще ничего в этом году менять не будут?», - написал Андрей Казакевич в FB.

Первый выпуск «Политблога» за сутки после появления посмотрело более 1 тысячи пользователей.
 
 
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Директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич вышел в YouTube со своим видеоблогом, который так и называется «Политблог».
 
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