Политолог Андрей Казакевич начал снимать «Политблог»

«Политблог» размещен на YouTube-канале ePramova, который имеет более 9 тысяч подписчиков. Это стало гарантией высокого интереса пользователей к новой передаче. Тем более, что белорусских видеоблогов на YouTube, посвященных анализу политических событий, очень мало. А тех, которые делают профессиональные политологи непосредственно в Беларуси - практически нет.





Как сказано в описании «Политблога», Андрей Казакевич, директор института «Политическая сфера», делает политику понятней и не такой туманной, какой она кажется на первый взгляд.





Тема первого выпуска программы «Партии в Беларуси — миф или реальность». В ней автор анализирует партийное строительство в Беларуси, рассматривает возможности трансформации партийного поля, реальность возникновения партии власти, а также рассказывает, какие существуют партии в Беларуси, и почему никто о них не знает.





«Главный вопрос, какой сценарий будет продвигается с позиции власти: казахский, узбекский, демократический или вообще ничего в этом году менять не будут?», - написал Андрей Казакевич в FB.





Первый выпуск «Политблога» за сутки после появления посмотрело более 1 тысячи пользователей.