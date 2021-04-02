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МАРТ: некоторые аптеки поднимали цены в три раза
Источник материала: Tut.by
В прошлом году было выявлено несколько фактов, когда надбавки на товары медицинского назначение были завышены в три раза, рассказал в эфире телеканала
«Это была сеть небольших аптек. Пришлось выписать достаточно большой штраф, хотя рука и не поднималась. Но наказание должно быть адекватно нарушению», — сообщил министр.
В этом году мониторинг цен на лекарства продолжается. Проверки проводятся совместно с КГК и Минздравом. Глава МАРТ отметил, что звонков и жалоб на завышенные цены в аптеках стало меньше.
«Я думаю, что ситуация стабилизировалась. Мы видим по оперативной информации, которую предоставляет Белстат, что темпы роста цен на лекарства гораздо ниже, чем были в январе и феврале», — подчеркнул глава МАРТ.
Напомним, в феврале стало известно, что Госконтроль
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«Я думаю, что ситуация стабилизировалась. Мы видим по оперативной информации, которую предоставляет Белстат, что темпы роста цен на лекарства гораздо ниже, чем...
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