МАРТ: некоторые аптеки поднимали цены в три раза

Источник материала: Tut.by

В прошлом году было выявлено несколько фактов, когда надбавки на товары медицинского назначение были завышены в три раза, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Это была сеть небольших аптек. Пришлось выписать достаточно большой штраф, хотя рука и не поднималась. Но наказание должно быть адекватно нарушению», — сообщил министр.

В этом году мониторинг цен на лекарства продолжается. Проверки проводятся совместно с КГК и Минздравом. Глава МАРТ отметил, что звонков и жалоб на завышенные цены в аптеках стало меньше.

«Я думаю, что ситуация стабилизировалась. Мы видим по оперативной информации, которую предоставляет Белстат, что темпы роста цен на лекарства гораздо ниже, чем были в январе и феврале», — подчеркнул глава МАРТ.

Напомним, в феврале стало известно, что Госконтроль проводит мониторинг аптек: проверяют обоснованность повышения цен на импортные и отечественные лекарства из-за повышения ставок НДС. Проверяющие намеревались прийти как в государственные, так и в частные аптеки по всей стране. Ранее 1 января чиновники подняли НДС на многие лекарства и медизделия и потребовали, чтобы импортеры и аптеки привели цены в соответствие с новыми размерами НДС. Когда аптеки это с