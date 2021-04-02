Как выглядят «двушки» в хороших районах Минска до 55 тысяч долларов, где можно жить

Источник материала: Tut.by

Продолжаем смотреть, какие квартиры, в которые сразу можно заселяться, продают в Минске за небольшие деньги. На этот раз взглянем на жилье в хороших районах до 55 тысяч долларов. Вот пять вариантов.

На Чкалова

За 49,5 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже кирпичной пятиэтажки 1964 года на улице Чкалова, 23, корпус 1.









Площадь — 44,9 квадратного метра. Площадь кухни — 5,2 метра. Балкон есть.













На полу уложен ламинат, во всей квартире — подвесные потолки. Из мебели остаются кухня, диван, стол и шкаф.

На Калиновского

За 52 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1963 года на улице Калиновского, 35.









Площадь — 43,4 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра. Балкон есть.

















На полу — доска и ламинат. Окна — ПВХ. Ремонт в этой квартире еще не завершен, но в ней можно жить и параллельно его доделывать, сказано в объявлении.

На Славинского

За 53 тысячи долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1969 года на улице Славинского, 35.









Площадь — 39,4 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра. Балкон есть.

















В квартире новые обои и натяжные потолки. Полы — ламинат, в ванной и туалете — плитка. Новые межкомнатные двери, встроенный шкаф в комнате, балкон застеклен. Есть подвал.

На Волгоградской

За 54,5 тысячи долларов продается квартира на первом этаже блочной пятиэтажки 1969 года на улице Волгоградской, 27.









Площадь — 44,7 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра. Балкона нет.

















В квартире сделана перепланировка, благодаря этому тут есть спальня, гостиная с кухней, гардероб и санузел, сказано в объявлении.

На Гая

За 54,9 тысячи долларов продается квартира на первом этаже панельной пятиэтажки 1961 года на улице Гая, 23.





Площадь — 47,2 квадратного метра. Площадь кухни — 5,9 метра. Балкон есть.





















На полу — доска, в окнах — стеклопакеты. Есть подвал. Капремонт дома был в 2019 году.