Российский кинокомикс, поп-концерт и другие идеи на уик-энд. Чем заняться 2−4 апреля?

Источник материала: Tut.by

Вы же не планируете в эти (уже почти весенние) выходные сидеть дома? Если нет, AFISHA.TUT.BY заранее позаботилась о том, чтобы вы не ломали голову вопросом «А как провести этот уик-энд?». Рассказываем, чем заняться 2−4 апреля в Минске.

Сходить на премьеру недели — «Майор Гром: Чумной Доктор»



Кадр из фильма

На неделе в прокат вышел первый российский кинокомикс, и вы не ослышались. События супергеройского фильма развиваются на улицах Питера, в нем играют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и другое. В центре сюжета — майор полиции Игорь Гром, известный своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона. Сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград в борьбе с криминалом. Но все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого зависит мирное существование целого города.

Когда: все выходные

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 7 рублей Купить билет

Зажечь на концерте Леши Свика



Фото предоставлено организаторами

Автор «Малинового света» возвращается в Беларусь: парень выступит в пятницу вечером в столичном Prime Hall с презентацией нового альбома «Инсомния». Леша Свик всегда говорил самые теплые слова о Минске, на каждый концерт приезжал пораньше и после оставался прогуляться ночью по Зыбицкой, погонять в парке Победы на мотобайке или спеть где-нибудь на Октябрьской с уличными музыкантами. Несмотря на огромную популярность и наличие «платиновых хитов», Алексей продолжает оставаться обычным парнем, который всегда на позитиве.

Когда: 2 апреля, 20.00

Где: Prime Hall

Сколько: от 55 рублей Купить билет

Отдохнуть на стендапе



Фото: vk.com/standupvcube

В прошлую субботу в одном из эпицентров столичного стендап-движения — баре Cuba Bar — уже прошло стендап-шоу «Тройничок», в котором три бывалых комика рассказывают свои шутки. Зрителям формат полюбился, так что в этот уик-энд организаторы проводят еще один концерт. Кто именно будет выступать на сцене, пока секрет, но вас обещают удивить. Известно только, что ведущим вечера снова будет Иван Шумейко. Если необходим столик, забронируйте его заранее. Возрастной рейтинг — строго «18+».

Когда: 3 апреля, 19.00

Где: Cuba Bar (ул. Мележа, 5/1)

Сколько: 5 рублей заранее, 8 рублей в день мероприятия на входе Купить билет

Посетить открытый вечер в стиле сальса



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Уметь танцевать — и модно, и круто. Поэтому организаторы открытого вечера в стиле сальса из студии танца «Кредо» зовут вас к себе: сможете прочувствовать Латинскую Америку, не выезжая из Беларуси. Вечер построен как рассказ об истории сальсы плюс практика: вас научат основным движениям танца. Занятие не требует предварительного уровня подготовки или дресс-кода. Можно приходить без пары, но желательно иметь с собой сменную обувь и легкую одежду

Когда: 3 апреля, 19.00

Где: «Кредо» (ул. Кальварийская, 17, офис 505)

Сколько: бесплатно

В последний раз заглянуть в «Страну мини»



Фото: TAM.BY

Единственный музей миниатюр в Беларуси «Страна мини» закрывается уже в это воскресенье. Если за шесть лет работы учреждения вы в нем так и не побывали или же хотите посетить его снова, считайте, что у вас остался последний шанс.

Экспозиция музея «Страна мини» состоит из точных копий белорусских достопримечательностей с окружающим их ландшафтом — она будет интересна как детям, так и взрослым, а еще отлично подойдет для семейного похода, тем более что каждый миниатюрный макет интерактивный. Если пойдете, не забудьте воспользоваться скидкой в 20% от AFISHA.TUT.BY.

Когда: по будням с 13.00 до 20.00, в выходные с 11.00 до 20.00

Где: пр-т Независимости, 25

Сколько: со скидкой — от 10,40 для взрослых и от 8 рублей для детей Купить билет



Фото предоставлено организаторами Maxshow Party

Уже в эти выходные в столице пройдет ежегодный форум музыкальной индустрии Беларуси Colisium Minsk, где соберутся основные участники музыкального и концертного рынка. В течение двух дней будет работать конференц-зал с выступлениями избранных спикеров: продюсеров, организаторов концертов и фестивалей, представителей билетных операторов, звукозаписывающих компаний, лейблов, концертных площадок, специалистов по продвижению, авторскому праву и страхованию мероприятий. Кстати, одним из спикеров выступит Иманбек Зейкенов, обладатель «Грэмми» за ремикс на песню Saint Jhn — Roses. В рамках форума предусмотрены зона для нетворкинга, кофе-брейки и вечернее афтепати.

Когда: 3 и 4 апреля, с 12.00

Где: НЦСИ на Некрасова

Сколько: от 7 рублей (регистрация и билеты по ссылке )



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Если в вашей жизни не хватает искусства, отправляйтесь на арт-терапию. На занятиях сможете заглянуть в свой внутренний мир, а заодно научиться художественным и творческим техникам и своими руками создать арт-объект, которым можно будет украсить дом или удивить близких. Такое развлечение подойдет творческим детям и взрослым.

В программу входят занятия по скетчингу (рисованию эскизов), живописи, декупажу, скрапбукингу (оформлению фотоальбомов), созданию предметов интерьера — какой конкретно мастер-класс будет в пятницу и в каждый из выходных дней, уточняйте у организаторов. Продолжительность сессии: 60−90 минут.

Когда: все выходные

Где: «Клевер»

Сколько: 18 рублей. Запись по телефонам: +375 (29) 652−76−52 и +375 (33) 352−76−52

Наведаться всей семьей в попугайню



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Осенью в минуте ходьбы от станции метро «Малиновка» заработала первая в городе попугайня . На семидесяти «квадратах» здесь расселились более 300 экзотических птиц, каждую из которых при желании можно забрать домой. Тут можно найти птиц разных мастей: от волнистиков всех цветов радуги до больших «царей» стаи — ара, обладающих самым крепким клювом на земле. Здесь же живут неразлучники, розеллы, какарики, кореллы и целое семейство певчих птиц — всего более 16 видов пернатых. Словом, фотоаппарат не забудьте.

Когда: все выходные, 10.00−21.00

Где: ул. Есенина, 6

Сколько: взрослым и детям старше восьми лет — 16 рублей, детям от трех до восьми лет — 12 рублей, детям младше трех лет, людям с инвалидностью, ветеранам ВОВ и именинникам — бесплатно

Посмотреть новую версию скандального фильма 18+

Свою «Необратимость» режиссер Гаспар Ноэ выпустил еще в 2002 году. Это был фильм с рваным нарративом, угнетающим оформлением и тошнотворной камерой, он гудел, мелькал и делал все возможное, чтобы зритель скорее сбежал из зала. Спустя 17 лет гений авторского кино решил причесать свой старый хит и выпустил перемонтированную «Необратимость». Режиссер признавался , что фильм стал плавнее и эмоциональнее, но финал получился даже более драматичным.

Хронологически правильную версию показали на Венецианском фестивале в 2019 году, российский зритель смотрел ее в этом феврале, а теперь она наконец выходит в столичный прокат, пусть и ограниченный. Смело отправляйтесь в кино за новым опытом, но на всякий случай будьте готовы к худшему.

Когда: все выходные (только вечерние сеансы)

Где: «Центральный»

Сколько: от 7 рублей Купить билет