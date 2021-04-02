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Лукашенко сухо поздравил Путина с Днем единения
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко достаточно сухо поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России.
Отметив, что подписанный четверть века назад Договор об образовании Сообщества двух стран стал «отправной точкой для развития двусторонних интеграционных процессов», он подчеркнул, что за этот период «наши страны многого достигли в союзном строительстве».
В частности он вспомнил общие таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространства, которые «способствуют повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян».
Лукавшенко считает, что взаимодействие в рамках СГ, которое должно находиться на фундаменте суверенного равенства, «будет и далее отвечать интересам граждан Беларуси и России».
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Александр Лукашенко достаточно сухо поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России.
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