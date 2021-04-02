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Лукашенко сухо поздравил Путина с Днем единения  

02.04.2021 07:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко достаточно сухо поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России.

Лукашенко сухо поздравил Путина с Днем единения  
Фото из архива пресс-службы президента РФ

Отметив, что подписанный четверть века назад Договор об образовании Сообщества двух стран стал «отправной точкой для развития двусторонних интеграционных процессов», он подчеркнул, что за этот период «наши страны многого достигли в союзном строительстве».

В частности он вспомнил общие таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространства, которые «способствуют повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян».

Лукавшенко считает, что взаимодействие в рамках СГ, которое должно находиться на фундаменте суверенного равенства, «будет и далее отвечать интересам граждан Беларуси и России».

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Александр Лукашенко достаточно сухо поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России.
 
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