Утро пятницы: зябко, но вы справитесь. Или нет

Источник материала: Onliner

Пятница встречает прохладой, которая продлится невыносимо долго (дня четыре). Начинайте согреваться полезными (и бесполезными, они даже лучше) новостями. Сейчас открыли конспекты и повторяем вчерашнюю программу. Стараемся не вываливаться из реальности.

Что было вчера

Белорусского бизнесмена Зингмана выпустили из тюрьмы в Конго. Он представил свою версию произошедшего .

Фестиваль «Рок за бобров» возвращается. Запланировали на 7 августа .

Свое прочтение памятника героям Гражданской войны представили российские реставраторы. Не все ценители оказались готовы. Говорят: «Что за покемоны?..»





Что происходит в мире и в Беларуси

На Тайване в туннеле сошли с рельсов два вагона поезда. Подтверждена гибель четырех человек, еще 36 «не подают признаков жизни». 60 ранены.





В российском Благовещенское бригада врачей продолжила операцию после того, как загорелся кардиоцентр. 70 пациентов эвакуированы. Утром центр продолжают тушить.



Фото: МЧС России.

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Погода 2 апреля

До нас добралась прохладная воздушная масса. Кое-где попытается выпасть снег (или выпал ночью). Утром возможна гололедица. Ветер порывистый. Днем от 4 до 10 тепла. Позже расскажем, чего ждать на выходных.





Видео дня

Байден умеет заставить весь мир замирать. Для этого ему просто достаточно время от времени подниматься по трапу. На этот раз оступился — но не упал!

Бесполезная цифра дня