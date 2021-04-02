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Утро пятницы: зябко, но вы справитесь. Или нет

02.04.2021 07:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пятница встречает прохладой, которая продлится невыносимо долго (дня четыре). Начинайте согреваться полезными (и бесполезными, они даже лучше) новостями. Сейчас открыли конспекты и повторяем вчерашнюю программу. Стараемся не вываливаться из реальности.

Что было вчера

  • Свое прочтение памятника героям Гражданской войны представили российские реставраторы. Не все ценители оказались готовы. Говорят: «Что за покемоны?..»
Утро пятницы: зябко, но вы справитесь. Или нет

Что происходит в мире и в Беларуси

  • На Тайване в туннеле сошли с рельсов два вагона поезда. Подтверждена гибель четырех человек, еще 36 «не подают признаков жизни». 60 ранены.
Утро пятницы: зябко, но вы справитесь. Или нет
  • В российском Благовещенское бригада врачей продолжила операцию после того, как загорелся кардиоцентр. 70 пациентов эвакуированы. Утром центр продолжают тушить.
Утро пятницы: зябко, но вы справитесь. Или нет
Фото: МЧС России.

Не забудьте прочитать

Погода 2 апреля

До нас добралась прохладная воздушная масса. Кое-где попытается выпасть снег (или выпал ночью). Утром возможна гололедица. Ветер порывистый. Днем от 4 до 10 тепла. Позже расскажем, чего ждать на выходных.

Утро пятницы: зябко, но вы справитесь. Или нет

Видео дня

Байден умеет заставить весь мир замирать. Для этого ему просто достаточно время от времени подниматься по трапу. На этот раз оступился — но не упал!

Бесполезная цифра дня

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Пятница встречает прохладой, которая продлится невыносимо долго (дня четыре). Начинайте согреваться полезными (и бесполезными, они даже лучше) новостями. Сейчас...
 
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