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Утро пятницы: зябко, но вы справитесь. Или нет
Источник материала: Onliner
Пятница встречает прохладой, которая продлится невыносимо долго (дня четыре). Начинайте согреваться полезными (и бесполезными, они даже лучше) новостями. Сейчас открыли конспекты и повторяем вчерашнюю программу. Стараемся не вываливаться из реальности.
Что было вчера
Что происходит в мире и в Беларуси
Фото: МЧС России.
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Погода 2 апреля
До нас добралась прохладная воздушная масса. Кое-где попытается выпасть снег (или выпал ночью). Утром возможна гололедица. Ветер порывистый. Днем от 4 до 10 тепла. Позже расскажем, чего ждать на выходных.
Видео дня
Байден умеет заставить весь мир замирать. Для этого ему просто достаточно время от времени подниматься по трапу. На этот раз оступился — но не упал!
Бесполезная цифра дня
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Пятница встречает прохладой, которая продлится невыносимо долго (дня четыре). Начинайте согреваться полезными (и бесполезными, они даже лучше) новостями. Сейчас...
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