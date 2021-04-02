«Хорошо берут!»: посмотрели, как поддельное масло якобы из Беларуси разметают на украинских рынках









Такое масло с кричащими упаковками продают на рынках Чернигова. Фото: Павел Мицкевич





пишет kp.by. Покупатели-белорусы сразу обращали внимание на упаковки, которых не видели на родине, и задавались вопросом: может, они изготовлены специально для экспорта? На продуктовых рынках Киева, Чернигова и других городов Украины не раз замечали популярный товар - «белорусское масло»,kp.by. Покупатели-белорусы сразу обращали внимание на упаковки, которых не видели на родине, и задавались вопросом: может, они изготовлены специально для экспорта?









Мы прошлись по рынкам Чернигова и действительно нашли много «белорусского масла». Встречаются даже пачки с государственным флагом на всю лицевую сторону. Продается и масло с дизайном упаковки как у одного известного белорусского производителя. Но указана совершенно другая фирма.









Дизайн - как у известного белорусского производителя. Фото: Павел Мицкевич





- Очень вкусное, люди хорошо берут! Возьмите, не пожалеете! - уговаривает продавец.





- А это точно не подделка? Какой-то производитель странный…





- Конкуренты клевещут, что подделка. Не верьте - настоящее белорусское масло!





И все-таки, изучив упаковку, мы выяснили, что не настоящее: указанных на упаковке ОАО « Гомель Продукт» и ОАО «Белорус Продукт» не существует, как и адреса производства. Улица с интересным названием Архипова Стража действительно есть в Гомеле - это частный сектор в новом микрорайоне. Но на ней всего 24 дома, в то время как производство якобы располагается в доме №58. Да и индекс несуществующий - 22408.









Фирмы, как и адреса производства, не существует. Фото: Павел Мицкевич





Оказалось, что уже давно этот обман раскрыли и черниговская пресса, и государственные органы Украины: продукт не является сливочным маслом, изготовитель его не известен. Мало того, еще в 2019 году полиция возбуждала уголовное дело по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) в отношении неустановленного лица. О результатах расследования не известно, а «белорусское масло» так и лежит на прилавках. Но касается это только рынков - в магазинах подделки мы не нашли.





Кстати, на сервисе отзывов есть положительные отклики о том самом гомельском «масле» - его характеризуют как очень вкусное:





- Масло имеет ярко выраженный нежный сливочный вкус, небольшую нотку сладости, хотя она даже идет больше послевкусием, но не соленое.





Эксперты: Нельзя слепо доверять всему, на чем написано «белорусское»





Также мы нашли тестирование украинского Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест». Вот к каким выводам пришли эксперты после исследования «белорусского масла»:





- Такая продукция пользуется популярностью, но похвастаться высоким качеством она не смогла. Продукты оказались фальсификатом. Действительно ли это оригинальная продукция из Беларуси или подделка под известные торговые марки этой страны, не известно. Но этот факт подтверждает, что нельзя слепо доверять всему, на чем написано «белорусское».





В центре добавили, что в составе фальсификатов нашли от 60% до 97% заменителей молочного жира.





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