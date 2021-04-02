ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Общежитие Минского завода автоматических линий продано с аукциона. В ходе торгов начальная цена лота выросла в 5 раз

02.04.2021 08:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пустующее четырехэтажное общежитие Минского завода автоматических линий на улице Фроликова продано с аукциона. Цена лота в ходе торгов выросла в 5 раз.



Фото: скриншот «Яндекс Панорамы»

Об этом «Минск-Новостям» сообщили в комитете государственного имущества Мингорисполкома.

— Это был первый в нынешнем году аукцион, организованный нашим комитетом. За капитальное строение общей площадью 2318,9 кв. м на ул. Фроликова, 11, и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания спорили девять участников торгов. В итоге начальная цена возросла в пять раз, победитель заплатит 1.197.000 рублей, — отметила заместитель начальника отдела по распоряжению госимуществом комитета государственного имущества Мингорисполкома Жанна Стальмашенко.

Общежитие Минского завода автоматических линий на ул. Фроликова было построено в 1956 г. Здание не использовалось около 10 лет.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пустующее четырехэтажное общежитие Минского завода автоматических линий на улице Фроликова продано с аукциона. Цена лота в ходе торгов выросла в 5 раз.
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ: некоторые аптеки поднимали цены в три раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by