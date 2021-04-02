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"Вясна": более 1000 человек — фигуранты политических дел
Источник материала: Партизан
С начала избирательной кампании 2020 года по 1 апреля 2021 года более 1000 человек стали фигурантами уголовных дел. Такую цифру за неполные 11 месяцев дают правозащитники лишенной аккредитации "Весны".
Силовики на минской улице / Еврорадио
Политзаключёнными на сегодня являются 323 человека из этого списка (всего статус политзаключённого имеют 325 человек,
Экс-председатель Следственного комитета Иван Носкевич в начале марта 2021-го говорил, что в стране начаты 2407 дел "экстремистской направленности". Под этим названием фигурируют все дела политического характера.
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С начала избирательной кампании 2020 года по 1 апреля 2021 года более 1000 человек стали фигурантами уголовных дел. Такую цифру за неполные 11 месяцев дают правозащитники...
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