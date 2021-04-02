"Вясна": более 1000 человек — фигуранты политических дел









Силовики на минской улице / Еврорадио​





пишет Еврорадио, но двое были признаны таковыми до начала избирательной кампании 2020 года). Политзаключёнными на сегодня являются 323 человека из этого списка (всего статус политзаключённого имеют 325 человек,Еврорадио, но двое были признаны таковыми до начала избирательной кампании 2020 года).





Экс-председатель Следственного комитета Иван Носкевич в начале марта 2021-го говорил, что в стране начаты 2407 дел "экстремистской направленности". Под этим названием фигурируют все дела политического характера.