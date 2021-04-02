ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Вясна": более 1000 человек — фигуранты политических дел

02.04.2021 08:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С начала избирательной кампании 2020 года по 1 апреля 2021 года более 1000 человек стали фигурантами уголовных дел. Такую цифру за неполные 11 месяцев дают правозащитники лишенной аккредитации "Весны".



Силовики на минской улице / Еврорадио​

Политзаключёнными на сегодня являются 323 человека из этого списка (всего статус политзаключённого имеют 325 человек, пишет Еврорадио, но двое были признаны таковыми до начала избирательной кампании 2020 года). 

Экс-председатель Следственного комитета Иван Носкевич в начале марта 2021-го говорил, что в стране начаты 2407 дел "экстремистской направленности". Под этим названием фигурируют все дела политического характера.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала избирательной кампании 2020 года по 1 апреля 2021 года более 1000 человек стали фигурантами уголовных дел. Такую цифру за неполные 11 месяцев дают правозащитники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский кинокомикс, поп-концерт и другие идеи на уик-энд. Чем заняться 2−4 апреля?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by