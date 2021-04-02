Топ-5 электросамокатов, которые сейчас покупают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси заметно потеплело, все больше людей начало появляться на улицах и в парках, а еще в городе снова заметили прокатные электросамокаты. И если вам нравится такой транспорт, то можно задуматься о покупке собственного. Посмотрели, какие модели сейчас пользуются спросом в Беларуси.

Для этого открыли «Яндекс.Маркет» и Kupi.TUT.BY, выбрали регионом Минск, отсортировали самокаты по популярности и посмотрели, какие отмечены галочкой «Выбор покупателей». Такие товары больше 80% покупателей советуют купить в отзывах. Ниже — чуть подробнее о пяти таких электросамокатах.





Один из самых просматриваемых на «Маркете» вариантов. Сам самокат весит 14,2 кг, но выдерживает ездоков весом до 100 килограммов. Производитель заявляет, что от одного заряда аккумулятора на 474 Вт/ч получится проехать порядка 45 километров. А двигатель на 300 Вт позволяет развивать скорость до 25 км/ч.

Из других особенностей — три скоростных режима (0−5 км/ч, 0−20 км/ч и 0−25 км/ч), дисплей для вывода основной информации, фара, дисковый и электронный тормоза, поддержка приложения Mi Home, а также защита от воды по стандарту IP54. То есть если проехаться на таком самокате по условной луже, из строя он точно не выйдет.





Чуть более доступная по цене модель от того же китайского бренда с немного упрощенными характеристиками. Максимальный пробег на одном заряде батареи составляет уже 30 км, а мощность двигателя — 250 Вт. Впрочем, максимальная скорость все еще 25 км/ч.

Сам самокат весит 12,5 килограмма, выдерживает нагрузку в 100 килограммов. Есть несколько скоростных режимов, передние и задние фары, защита от воды IP54, а также ручной тормоз и дисковые тормоза. Производитель заявляет, что тормозной путь составляет порядка 4 м на сухом асфальте, заряжается от 0 до 100% «девайс» около пяти часов.





Этот электросамокат тяжелее и «производительнее». Так, модель сама по себе весит 24 килограмма. Но при этом выдерживает нагрузку до 160 килограммов и способна разгоняться до 45 км/ч. При этом аккумулятор при 100%-ном заряде, как говорит производитель, позволяет проехать 47 километров. Двигатель также помощнее, аж на 600 Вт.

Что еще говорится о модели: у нее складная конструкция, дисковые тормоза (спереди и сзади), седло и подножка, а также амортизатор. Правда, и заряжается самокат восемь-девять часов. Есть передняя фара, стоп-сигнал и боковая подсветка.





Еще более дорогая модель — впрочем, и бренд узнаваемый. Характеристики также впечатляющие: на одном заряде аккумулятора можно проехать до 65 километров! Скорость, кстати, также вполне приличная, пускай и не рекордная — до 25 км/ч. Сам самокат весит 18,7 килограмма и при надобности складывается.

Остальные возможности более или менее стандартные. Так, в активе мотор мощностью в 350 Вт, барабанный передний и электрический задний тормоз, влагозащита IPX5, функция круиз-контроля, фары и стоп-сигнал. Как и у других моделей, есть также небольшой экранчик для отображения основной информации во время катания, а также возможность настройки через приложение. Правда, на полную зарядку уходит шесть часов.





Второй в материале «тяжеловес» (25 килограммов) с усиленными характеристиками и складной конструкцией. Самокатом могут пользоваться люди весом до 140 килограммов на скорости вплоть до 45 км/ч. Запас хода составляет 40 километров. А еще присутствует очень мощный мотор (1000 Вт).

Что еще следует знать о модели: она заряжается восемь часов, оснащается системой амортизации спереди и сзади, а также дисковыми тормозами. В активе экран с индикацией скорости и оставшегося заряда, подножка, клаксон, а также передняя фара, стоп-сигнал и подсветка.