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Биткоин пошел вверх на фоне роста цен на нефть
Источник материала: Навiны
Самая известная в мире криптовалюта демонстрирует рост утром в пятницу, 2 апреля.
По данным на 08:00 по минскому времени, биткоин добавляет 1,2% и торгуется на уровне 59.569,9 доллара.
Это происходит на фоне укрепления мировых цен на нефть, которое произошло после
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Самая известная в мире криптовалюта демонстрирует рост утром в пятницу, 2 апреля.
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