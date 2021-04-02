Биткоин пошел вверх на фоне роста цен на нефть

Самая известная в мире криптовалюта демонстрирует рост утром в пятницу, 2 апреля.



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По данным на 08:00 по минскому времени, биткоин добавляет 1,2% и торгуется на уровне 59.569,9 доллара.

Это происходит на фоне укрепления мировых цен на нефть, которое произошло после нового соглашения стран ОПЕК+ .