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Биткоин пошел вверх на фоне роста цен на нефть

02.04.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Самая известная в мире криптовалюта демонстрирует рост утром в пятницу, 2 апреля.

Биткоин пошел вверх на фоне роста цен на нефть
Фото pixabay.com

По данным на 08:00 по минскому времени, биткоин добавляет 1,2% и торгуется на уровне    59.569,9 доллара.

Это происходит на фоне укрепления мировых цен на нефть, которое произошло после нового соглашения стран ОПЕК+.

 

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Самая известная в мире криптовалюта демонстрирует рост утром в пятницу, 2 апреля.
 
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