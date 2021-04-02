Болкунец: был риск, что спецслужбы похитят меня в Москве и вывезут в Минск, а далее пытки и ликвидация

Политолог из Беларуси Дмитрий Болкунец, в последние годы проживавший в Москве рассказал подробности своего бегства из России.



Фото с сайта sm.news носит иллюстративный характер

Ранее сообщалось, что в отношении него Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело за оскорбление Александра Лукашенко, после чего он покинул страну проживания.

В частности, по его сведениям, белорусский правитель «дал команду зачистить российское информационное поле: поручено убрать всех известных экспертов, имеющих высокую цитируемость в СМИ».

Касаясь вопроса «уголовки», Болкунец подчеркнул, что «ничего оскорбительного не говорил, а лишь озвучил известные факты».

Он назвал предполагаемых причастных к «развязанной кампании травли». По его мнению, это могут быть глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и ее супруг глава БГТРК Иван.

По словам беглеца, режим Лукашенко «планировал меня экстрадировать по упрощенной процедуре в рамках межгосударственного соглашения»: «Был высокий риск, что белорусские спецслужбы меня отследят, похитят в Москве и вывезут в Минск. Далее пытки и, возможно, физическая ликвидация».

Политолог рассказал , что получил несколько анонимных угроз в свой адрес и совет главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова «не задерживаться в России».