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Болкунец: был риск, что спецслужбы похитят меня в Москве и вывезут в Минск, а далее пытки и ликвидация
Источник материала: Навiны
Политолог из Беларуси Дмитрий Болкунец, в последние годы проживавший в Москве рассказал подробности своего бегства из России.
Ранее сообщалось, что в отношении него Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело за оскорбление Александра Лукашенко, после чего
В частности, по его сведениям, белорусский правитель «дал команду зачистить российское информационное поле: поручено убрать всех известных экспертов, имеющих высокую цитируемость в СМИ».
Касаясь вопроса «уголовки», Болкунец подчеркнул, что «ничего оскорбительного не говорил, а лишь озвучил известные факты».
Он назвал предполагаемых причастных к «развязанной кампании травли». По его мнению, это могут быть глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и ее супруг глава БГТРК Иван.
По словам беглеца, режим Лукашенко «планировал меня экстрадировать по упрощенной процедуре в рамках межгосударственного соглашения»: «Был высокий риск, что белорусские спецслужбы меня отследят, похитят в Москве и вывезут в Минск. Далее пытки и, возможно, физическая ликвидация».
Политолог
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Болкунец: был риск, что спецслужбы похитят меня в Москве и вывезут в Минск, а далее пытки и ликвидация
Политолог из Беларуси Дмитрий Болкунец, в последние годы проживавший в Москве рассказал подробности своего бегства из России.
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