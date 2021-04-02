«Тачка нарасхват» в Бресте. Александр продает Lexus CT «с расходом 4,3 литра на 100 км»

Источник материала: Onliner Продолжаем путешествие по областям нашей страны в поисках лучшей машины б/у-рынка по приемлемой цене. Первым городом тура стал Брест (Гродно — следующий на очереди). В самом южном облцентре Беларуси мы встретились с Александром, владельцем Lexus CT. Продавец в шутку называет свой автомобиль самым элитным «Приусом». Модель действительно построена на базе Toyota Prius. В ответ на стандартный вопрос «сколько готовы скинуть тем, кто сошлется на эту статью» мужчина уверенно озвучил сумму в 600 долларов (в эквиваленте). Звучит неплохо. А что насчет состояния? Загоним на СТО — посмотрим.





Покупателя ищет гибридный Lexus CT I 200h, прописанный в Бресте. Этот серый хетчбэк был выпущен в 2013 году. За годы службы успел пробежать около 142 тыс. км. В качестве движущей силы выступает 1,8-литровый бензиновый агрегат, работающий вместе со вспомогательным электромотором. Заявленная мощность — 99 л. с. Коробка передач — вариатор.









Объявление

«Автомобиль недавно пригнан из Европы, растаможен, — указал в объявлении Александр. — Машина находится в отличном техническом состоянии, не требует никаких вложений. Есть два ключа, сервисные документы. Все элементы кузова имеют заводскую маркировку с номером кузова. Вся безопасность на месте. В качестве бонуса — новые летние шины Goodyear R17».











Среди разных фишек комплектации продавец выделяет навигационную систему, Bluetooth, AUX, USB и розетку на 12 В. К опциям комфорта относит салон из светлой кожи с центральным подлокотником спереди, полный комплект электростеклоподъемников, электрорегулировку и складывание боковых зеркал, регулировку руля по вылету, пружинную подвеску, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, бортовой компьютер, бесключевой доступ, цифровую приборную панель, мультируль. Предусмотрены светодиодные фары, электрообогрев боковых зеркал, противотуманки, датчики дождя и света, система адаптивного освещения, тонированные стекла. Также есть сигнализация, круиз-контроль и системы помощи водителю.

Личная беседа

Александр по нашей просьбе рассказал об истории Lexus, причинах продажи и формировании цены.

— Lexus CT — это компактный хетчбэк премиум-класса, построенный на базе Toyota Prius третьего поколения. У обеих машин одинаковая силовая установка. Но ходовая часть разная: в Prius сзади устанавливается балка, здесь — многорычажка. Очевидно, что и в салоне используются более дорогие материалы отделки. При этом в более бюджетной модели от Toyota внутри больше места.





— Машину пригоняли в июле 2019 года из Нидерландов. Привозом в страну занимался мой знакомый: он пригнал авто в литовский Мариямполь, а оттуда в Брест мы уже гнали сами. Помню, в день, когда забирали машину, заглянули на местный рынок. Там стоял рестайлинговый CT в спортверсии: белый с черной крышей, со спортивным обвесом — стоил 15,5 тыс. евро. Жена сказала: «Давай лучше этот возьмем». Но в итоге остановили выбор на модели 2013 года выпуска.





— На тот момент на одометре было 127 тыс. км. С тех пор дороги Беларуси добавили еще 15 тыс. Зимами теща не ездила — опасалась. Поэтому даже зимние шины не покупали. В последний холодный сезон, когда выпало много снега, машина вообще не выезжала, стояла во дворе.





— В основном у авто городской пробег. Дальних поездок было немного. Разок скатались в Минск, разок — в киевский аэропорт. Надо сказать, машина не быстрая. Хотя среди режимов коробки наряду с Есo, Normal есть и Sport. Он дает педали немного лучше работать, но в целом это не гонка. По паспорту разгон до сотни — за 10—11 секунд. Зато расход не может не радовать: во время поездки в столицу Украины борткомпьютер показывал 4,3 литра на 100 км. Чтобы добраться до Киева и обратно со скоростью 129 км/ч на круиз-контроле, хватило одного бака, при том что в салоне нас было четверо, а багажник заполнен чемоданами. В городском режиме летом выходит где-то 6—6,5 литра на 100 км.





— Ощущения от вождения гибрида несколько отличаются. Например, он может разогнаться (примерно до 40 км/ч) на электромоторе или выключить классический ДВС при спуске с длинной горки на трассе. Тормозит вначале рекуперацией и лишь потом задействует колодки. В итоге диски и колодки «выхаживают» колоссальные пробеги: 100—150 тыс. км.









— При покупке был небольшой дефект — царапины на двух элементах: двери и заднем крыле. Также обнаружил, что передняя дверь перекрашивалась. Первая после привоза диагностика не показала каких-то проблем. Дополнительно установил распорки. Остальные работы — стандартные: масло в моторе и коробке, фильтры. Менял самостоятельно, потому что сам работаю на СТО. Важная информация для потенциальных покупателей всех гибридов от Toyota и Lexus: батареи автомобилей до 10 лет можно поставить на гарантию у дилера. В Минске мне сказали, что такой услуги нет, а в Польше она обойдется в 200 злотых ($50).





— Покупали машину для моей тещи. Как выяснилось позже, такое авто все-таки маловато для наших нужд. Багажник и салон не очень большие. Хотелось бы что-то повнушительнее — присматриваемся к паркетникам. Когда формировал цену, исходил из конъюнктуры рынка: что и за какие деньги у нас продается. Есть машины 2011—2012 годов выпуска, а 13-го нет. Потом пошли версии после рестайлинга. Этот факт также отразился на стоимости.

Главными достоинствами модели хозяин называет экономичность, неприхотливость, надежность и недорогое обслуживание.





Проверка на СТО

Пока мы разговаривали с Александром, мастера станции осматривали автомобиль. За время недолгой беседы был подготовлен отчет о техсостоянии Lexus.













«На заднем стекле обнаружены царапины. Также заметен маленький скол на лобовом стекле, — специалисты Bosch в первую очередь описали результаты визуального осмотра. — Есть потертости на переднем бампере, вмятина на переднем крыле». По поводу последнего нюанса Александр пояснил, что таким автомобиль приехал в страну.











На станции посоветовали в ближайшее время заменить диски и колодки. Хозяин обмолвился, что готов сделать это самостоятельно. Также мастера отметили необходимость замены передних пыльников-отбойников. Обратили внимание и на подтеки масла на двигателе.











Компьютерная диагностика не выявила актуальных ошибок (по данным для последних 5,4 тыс. км пробега).















Следующий наш визит — в Гродно.

Напомним краткую инструкцию по участию в конкурсе.

1. Составить оригинальное объявление для действительно продаваемого на «Автобарахолке» Onliner автомобиля.

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