Богатые становятся богаче. Доходы американских CEO в сотни и тысячи раз больше доходов их сотрудников

Источник материала: Onliner На фотографии выше — Бобби Котик. Он руководит игровым издательством Activision Blizzard, которое в последние годы умудрилось знатно подпортить отношения с фанатами своих тайтлов, представив плохой ремейк игры Warcraft III и мобильную Diablo. В последнее время ситуация начала налаживаться, но осадочек остался. Бобби Котика называют бизнесменом, который заботится лишь о выдаивании денег из любимых геймерами франшиз. Во многом благодаря пандемии и тяге запертых по домам людей к видеоиграм Activision добилась рекордного финансового года.

Но это же справедливо и для других компаний из этого сектора. Они росли независимо от управленческого потенциала или стратегических решений их руководства. Акции Activision выросли с $56 до $92. Это позволило Котику затребовать огромный годовой бонус — до $200 млн. Туда входят все бонусы и компенсации, которые он пропустил в предыдущие годы, даже если это произошло из-за невыполнения плановых показателей.

Бобби Котик давно попадает на карандаш к журналистам. По итогам 2019 года он вошел в рейтинг самых переплачиваемых гендиректоров США. Такой список составляет некоммерческий фонд As You Sow, который топит за корпоративную социальную ответственность. Спецы фонда проанализировали, сколько получают гендиректора, учли факторы постоянных выплат, бонусов и компенсаций, а потом сравнили это с медианной зарплатой типичного работника компании.





Котик в том рейтинге занял 16-е место, оказавшись выше всех остальных CEO, представляющих игровую индустрию. Он заработал больше $30 млн по итогам года, что было в 319 раз выше, чем у среднестатистического сотрудника Activision Blizzard, который в год получает в районе $94 тыс. Вознаграждение было еще более неадекватным, если учесть, что в 2019 году из компании уволили более 800 сотрудников. Вероятно, их увольнение позволило подправить финансовые показатели компании и обеспечить гарантии высокой зарплаты для Котика.

Тонкости вознаграждения в Google

В такие рейтинги регулярно попадают главы ведущих технологических компаний: Intel, Microsoft, Qualcomm, Netflix, Adobe, Facebook и других. Они получают не просто в десятки, а в сотни раз больше своих сотрудников. Возглавляет последний рейтинг переоцененных CEO Сундар Пичаи — глава Alphabet и Google. В его компании медианная зарплата сотрудников равна $258 тыс., но Сундар заработал более $280 млн, что в 1085 раз больше среднего.

Сундар — красавчик. Он всего добился сам. Пичаи родился в индийской семье инженера-электрика и стенографистки. Родители откладывали деньги на его обучение в индийском технологическом институте, накопили на билет до Стэнфорда, где парень выиграл бесплатное обучение, хоть семья и жила довольно скромно. У Сундара были способности к спорту и числам. Он получил степень магистра и MBA, в 2004 году оказался в Google, где продавил идею создания браузера Chrome, дорос до должности вице-президента, а потом и гендиректора Google.





Основатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж ценят талантливых людей, а потому не скупятся на зарплату Сундару. Правда, это не совсем та зарплата в привычном для обывателей понимании. Гендиректора крупных американских компаний получают вознаграждение по итогам года в зависимости от щедрости акционеров и финансовых показателей.

В вознаграждение, помимо непосредственно фиксированной зарплаты, обычно входят акции компании, какие-либо бенефиты и бонусы. Например, это могут быть компенсации за перелеты.

Вознаграждение Сундара на $276 млн состояло из акций Google. Его же годовая зарплата равнялась всего $650 тыс. До этого Сундар дважды отказывался от бонуса в виде акций: говорил, что ему еще раньше и так заплатили очень много.

Далеко не все акционеры Google выступали за столь крупное вознаграждение для гендиректора. Но голосуют за это не поднятыми вверх руками, а количеством и качеством акций компании, которые зажаты в этих руках.

Так вот, из акций Google, которые контролируют внешние финансовые менеджеры, примерно 70% проголосовали против выплаты вознаграждения Сундару. У двух основателей Google (Пейджа и Брина) на руках меньше 6% акций компании — но они обладают исключительным правом голоса: их акции дают им более 50% голосов на собрании акционеров. Так что итоговое голосование показало, что против вознаграждения Сундару «проголосовали» всего 25% акций.

Насколько переплачивают гендиректорам?

Аналитики находят очень слабой связь между оплатой труда гендиректоров и финансовыми показателями компаний. Хотя в качестве оправдания столь больших сумм обычно называют рост капитализации компании.

В том же отчете о переоцененных гендиректорах есть таблица, построенная на основе регрессионного анализа. В ней пытаются проследить соотношение зарплаты гендиректора и финансовых показателей компании. Для этого специалисты взяли базовую статистическую методику для сопоставления фактических результатов компании с прогнозируемым вознаграждением.





В итоге они насчитали, что сотня самых переоцененных CEO должна получать в пределах $11—18 млн. Сундар Пичаи, по мнению аналитиков, должен был получить около 14 млн, а ему переплатили сверху еще $267 млн. Уже бывшему главе Intel Роберту Суону должны были заплатить $13,5 млн вместо $67 млн, главе AMD Лизе Су заплатили $40 млн вместо положенных $18 млн и так далее.

В динамике

Вся эта история свободного и ничем не обремененного капитализма раздражает тех, кто находится у основания пирамиды благоденствия. Люди считают, что прилив должен поднимать все лодки и плоды от роста экономики или компании должны пожинать все.

Некоммерческий аналитический центр Economic Policy Institute в прошлом году отчитался, что среднее вознаграждение гендиректора в США в 2019 году выросло на 14%. За последние 10 лет вознаграждение гендиректора выросло на 105,1%, тогда как среднегодовая оплата труда типичного работника крупной фирмы за тот же период — всего на 7,6%.

CEO крупнейших американских фирм зарабатывают намного больше, чем 40 лет назад. В 1978-м годовое вознаграждение топ-менеджера составляло только около 8% от того, что сейчас получает тот же топ-менеджер. С поправкой на инфляцию доллара, конечно.



Среднестатистическое вознаграждение для CEO в США в разные годы

Непомерный рост зарплат гендиректоров хорошо прослеживается по отношению к зарплатам их сотрудников. В 1978 году среднестатистический работник получал в 31 раз меньше своего топ-менеджера, спустя 10 лет этот разрыв удвоился, а в 1995-м отношение дохода гендиректора к зарплате сотрудника составляло уже 118 к 1.

Рост доходов гендиректоров обгонял и производительность труда, и фондовые рынки. Понятно, что все это богатство немного условное. Если основатель Amazon Джефф Безос решит одномоментно продать все принадлежащие ему акции компании, то это подорвет ее оценку и капитализацию — и, как следствие, состояние самого Безоса.

Так почему же гендиректорам платят так много? Ответ прост: потому что могут. В этом замешан водоворот личных интересов акционеров, совета директоров и руководителей. Куда важнее такой вопрос: почему обычным работникам платят настолько меньше? Но его в эпоху пандемии, массовых сокращений, безработицы и падения экономики только предстоит решать — цивилизованным странам.