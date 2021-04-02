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Польша отвергает обвинения в провокациях в зоне "Северного потока-2"

02.04.2021 08:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Польское министерство обороны отвергает обвинения в попытке срыва строительства газопровода "Северный поток - 2" путем провокаций с участием польских военных.

По словам представителя Минобороны, 29 мая польское военное судно действительно выполняло свою "законную миссию" недалеко от места строительства, однако соблюдало необходимую дистанцию и не угрожало строительству.

То же касается авиации польских ВВС, который регулярно патрулируют Балтийское море в соответствии с международными договоренностями и не собираются вмешиваться в гражданские дела, передает DW.

Ранее в четверг директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что "в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер". Он особо выделил действия польского противолодочного самолета PZL-Mielec М-28В1 Rbi, который на небольшой высоте регулярно облетает стройку, а также неназванную подводную лодку.

 
 
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Польское министерство обороны отвергает обвинения в попытке срыва строительства газопровода "Северный поток - 2" путем провокаций с участием польских военных.
 
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