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Совет Безопасности ООН осудил насилие в Мьянме

02.04.2021 08:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совет Безопасности ООН единогласно осудил насилие в отношении мирных демонстрантов со стороны властей Мьянмы.

Страны-участники в своем заявлении, распространенном в четверг, 1 апреля, зафиксировали "гибель сотен мирных жителей, в том числе женщин и детей". Совбез выразил обеспокоенность "стремительно ухудшающейся ситуацией" в стране, передает DW.

"Члены Совета Безопасности повторили свой призыв к военным проявлять максимальную сдержанность, заявили о необходимости полного уважения прав человека, продолжения диалога и примирения в соответствии с волей и интересами народа Мьянмы", - отмечается в заявлении.

Совбез ООН начал обсуждение последней вспышки насилия в Мьянме в среду по предложению Великобритании. Только в субботу, по данным ООН, в стране были убиты 107 человек, в том числе 7 детей. Субботу, 27 марта, называют самым кровопролитным днем с начала протеста против захвативших власть военных.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме число погибших на 1 апреля возросло до 543 человек, 2741 человек находится под стражей, 38 задержанных приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 126 демонстрантов.

Военные захватили власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

 
 
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Совет Безопасности ООН единогласно осудил насилие в отношении мирных демонстрантов со стороны властей Мьянмы.
 
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