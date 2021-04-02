МАРТ РБ сообщил о дефляции в марте

Источник материала: АФН

Министр антимонопольного регулирования и торговли РБ Владимир Колтович утверждает в первые две недели марта в стране была зафиксирована дефляция в 0,2% за счет снижения цен на социально-значимые товары.

"Мы уже за первые 23 дня марта получили снижение цен. Последние недели - ноль, а за предыдущие две мы получили дефляцию, минус 0,2%", - сказал Колтович, которого цитирует Интерфакс со ссылкой на БТ.

"Мы прекрасно понимаем, какие риски несёт ценовое регулирование, но цель оправдывает средства. Это именно тот случай", - добавил министр.

Он сообщил, что в ближайшее время МАРТ планирует опубликовать "Тарифную тетрадь" на текущий год.

"Мы регулируем тарифы, у нас есть так называемая "Тарифная тетрадь". Как это происходит: в сентябре-ноябре, мы, уже зная приблизительно цену на газ, смотрим, как будет увеличиваться тарифы на ЖКХ, транспорт, как будут увеличиваться тарифы на связь, на почту, на интернет и т. д. И договариваемся с поставщиками этих услуг, когда и в каком размере будут повышаться тарифы", - рассказал Колтович.

Он уточнил, что для поставщиков услуг это возможность сформировать свой бизнес-план, для регулятора - возможность влияния на инфляцию и инфляционные ожидания населения.