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В Москве задержали злоумышленницу, пытавшуюся обмануть родственника Сталина

02.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мошенники в Москве попытались обмануть родственника Иосифа Сталина более чем на 3 млн рублей, одна из злоумышленников задержана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"92-летний ветеран войны Леонид Аллилуев обратился в полицию и сообщил, что неизвестные звонят ему на телефон и представляясь правоохранителями предлагают передать все имеющиеся у него на счетах средства в размере 3,4 млн рублей им якобы для проведения экспертизы", - сказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов проинструктировали пенсионера как вести себя с мошенниками и сумели провести задержание.

"После того как на встречу к пенсионеру за деньгами под видом эксперта полиции приехала некая гражданка и представила фиктивные документы правоохранители задержали ее. Ей оказалась 33 летняя Анастасия Белянкина из Екатеринбурга. Свою вину она полностью признала", - сказал источник.
 
 
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Мошенники в Москве попытались обмануть родственника Иосифа Сталина более чем на 3 млн рублей, одна из злоумышленников задержана, сообщил "Интерфаксу"...
 
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