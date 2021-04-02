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В Москве задержали злоумышленницу, пытавшуюся обмануть родственника Сталина
Источник материала: Партизан
Мошенники в Москве попытались обмануть родственника Иосифа Сталина более чем на 3 млн рублей, одна из злоумышленников задержана, сообщил
"92-летний ветеран войны Леонид Аллилуев обратился в полицию и сообщил, что неизвестные звонят ему на телефон и представляясь правоохранителями предлагают передать все имеющиеся у него на счетах средства в размере 3,4 млн рублей им якобы для проведения экспертизы", - сказал источник.
Сотрудники правоохранительных органов проинструктировали пенсионера как вести себя с мошенниками и сумели провести задержание.
"После того как на встречу к пенсионеру за деньгами под видом эксперта полиции приехала некая гражданка и представила фиктивные документы правоохранители задержали ее. Ей оказалась 33 летняя Анастасия Белянкина из Екатеринбурга. Свою вину она полностью признала", - сказал источник.
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Мошенники в Москве попытались обмануть родственника Иосифа Сталина более чем на 3 млн рублей, одна из злоумышленников задержана, сообщил "Интерфаксу"...
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