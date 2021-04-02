Politico Europe: Зачем Лукашенко объявил войну белорусским полякам

пишет о новой волне репрессий в Беларуси, которые направлены против польского нацменьшинства как "агентов американских и польских спецслужб". Польская журналистка Мария Вильчек в статье для Politico Europeо новой волне репрессий в Беларуси, которые направлены против польского нацменьшинства как "агентов американских и польских спецслужб".





У Александра Лукашенко уже предостаточно врагов дома, и он решил нажить их себе и за рубежом. Авторитарный лидер Беларуси натравил правоохранителей на лидеров немногочисленного польского меньшинства, которое составляет около 3% от 9,5-миллионного населения страны.





"Польша постепенно становится внешним врагом, а меньшинство с ней связано. Таким образом, оно как бы пятая колонна, внутренний враг, поддерживающий Запад, — отметил Анджей Писальник, журналист и член правления Ассоциации поляков Беларуси. — Поляки в Беларуси стали заложниками этой людоедской политики белорусских властей".





На прошлой неделе власти Беларуси приказали задержать четверых известных этнических польских активистов, в том числе лидеров местных общин — Анжелику Борис и Анджея Почобута. Им были предъявлены обвинения в нарушении правил проведения массовых собраний во время ежегодной народной ярмарки, а также в разжигании национальной и религиозной ненависти, за что их могут приговорить к тюремному заключению на срок до 12 лет.





Прокуратура говорит о "незаконных массовых мероприятиях", на которых якобы чествовали "антисоветские банды, действовавшие во время и после Великой Отечественной войны", которые "грабили и убивали мирных жителей и уничтожали их имущество". Вероятно, имеются в виду польские партизаны, которые боролись с насаждением коммунизма после Второй мировой войны. По словам властей, деятельность общины "направлена ​​на реабилитацию нацизма и оправдание геноцида белорусского народа".





Это такая уловка Лукашенко, с помощью которой он укрепляет свою поддержку в стране.





До 1939 г. запад Беларуси был под контролем Польши. Лукашенко же стремится добиться роста напряженности в отношениях с Варшавой. Он регулярно пугает соотечественников военной угрозой, исходящей от Польши, и говорит о стремлении польских националистов вернуть утраченные территории, хотя в Польше об этом речи никто не ведет. "Возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО", — заявил Лукашенко в декабре.





В Беларуси против местных поляков ополчились, поскольку оппозиция пообещала запустить этой весной новую волну протестов, чтобы отстранить Лукашенко от власти. Об этом идет речь в программе, изложенной лидером оппозиции Светланой Тихановской.





"После того, как протесты, которые прекратились осенью, возобновятся весной, внутри страны появится более сильная оппозиция, в особенности благодаря усугублению внутреннего политического и экономического кризиса", — отметил в комментарии Politico заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.





"Им нужно создать внешнего врага, точно так же, как в советские времена все внутренние проблемы валились на внешних врагов… а Лукашенко — советский человек", — пояснил Пшидач, который курирует восточную политику Польши.





Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, реагируя на задержания, обвинил режим Лукашенко в захвате "заложников" для устрашения польского меньшинства. В четверг Варшава отказала во въезде в Польшу белорусскому судье, санкционировавшему 15-дневный арест Борис.





И теперь на противостояние обратили высокопоставленные представители европейской дипломатии. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозе Боррель призвал белорусские власти "немедленно и безоговорочно" освободить Борис и Почобута. "Преследование польского меньшинства нарушает международные обязательства [Беларуси] по защите национальных меньшинств", — подчеркнул Гитанас Науседа, президент Литвы, где сейчас находится Тихановская.





Старые враги





В разыгрывании польской карты Лукашенко нет ничего нового.





Ассоциация поляков Беларуси в 2005 г. была лишена регистрации, когда насчитывала больше 20 тыс. членов. Это была крупнейшая общественная организация страны. "Поворотным моментом стал 2004 г., когда на примере поддержки Польшей Оранжевой революции в Украине Лукашенко понял, что это меньшинство может стать инструментом в борьбе [белорусов] за свободу. После этого по стране прокатилась волна репрессий", — рассказала профессор Варшавского университета Агнешка Беньчик-Миссала.





Писальник согласен: "Нам досталось в 2005 г., потому что мы демократическим путем избрали лидеров нашей организации, в то время как власти хотели поставить свою марионетку". И дело не в том, что Лукашенко боится интервенции извне в страну, которой он правит с 1994 года.





Тысячи белорусов уже переехали в Польшу учиться или по экономическим причинам, будет и новая волна политических беженцев. После того, как в августе прошлого года в Беларуси вспыхнули протесты, польское правительство во время первого официального зарубежного визита Тихановской — в Варшаву — передало ей ключи от дома, который должен служить "независимым посольством Беларуси". В стране также находятся редакции белорусских независимых СМИ, в том числе, популярного канала Nexta Live и белорусскоязычного телеканала "Белсат", а также офис правозащитного фонда "Хартыя’97".





По словам Войцеха Конончука, заместителя директора исследовательского отдела Центра восточных исследований (Варшава), отчасти это служит объяснением арестов. "Их можно рассматривать как личную месть Лукашенко за фильм о его богатстве, обнародованный Nexta [ранее в этом месяце]. Белорусские власти считают канал и его 22-летнего руководителя инструментом польских и американских спецслужб, — говорит Конончук. — Мы на самом деле ждали репрессий еще раньше".





Поляки в Беларуси все более встревожены. "Остается только гадать, насколько велика группа людей [которых хотят задержать]. Сегодня мы знаем о пяти из них, но каждый из нас допускает, что может стать следующим", — отметил Писальник.











